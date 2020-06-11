"ЯМы Виталий Наливкин": Уссурийская полиция начала проверку юмористического ролика

В полиции Уссурийска нашли неуважение к власти в юмористическом ролике про вымышленного персонажа, «председателя исполнительного комитета» Виталия Наливкина, который по сюжету нового выпуска столкнулся с коррупционным преступлением придуманного «высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел подполковника Алексея Андрейченко».

«Кто-то говорит, что пранк зашёл слишком далеко, но нет, это не пранк — это жизнь», — прокомментировал новость в своем Twitter сам Виталий Наливкин.

В ролике «оперативники» изъяли из его дома «сотни килограммов денег», полученных в результате схемы, связанной с «незаконным оборотом дикорастущих биоресурсов» (в предыдущем ролике Наливкин пресек «незаконный» сбор грибов в лесу, — прим. ред.).

Как считают настоящие следователи Уссурийского городского отдела МВД, «распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел». В ведомстве также заявили, что ношение актером формы полицейского (расстегнутая рубашка с погонами) является административным нарушением.

«ЯМы Виталий Наливкин», — пишет в своем Twitter оппозиционный политик Алексей Навальный, выражая поддержку съемочной группе роликов про вымышленного чиновника, высмеивающего существующие проблемы.