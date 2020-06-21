Пост Юрия Дудя о "позорных поправках" набрал миллион лайков

Табаков, Гудков, Смолов и другие звезды кино, ТВ и спорта поддержали блогера, раскритиковавшего пожизненное президентство Путина. Пост Юрия Дудя с критикой Всенародного голосования за принятие поправок в Конституции собрал миллион лайков.

Такую реакцию не вызывала ни одна другая публикация журналиста в Instagram, на который подписано почти 4 миллиона человек.

Дудь назвал голосование позорным, добавив, что проводится оно с одной единственной целью – сделать Владимира Путина пожизненным президентом РФ.

В числе миллиона пользователей, поставивших лайк, многие известные персоны, в том числе и далёкие от политики. Например, футболист сборной Федор Смолов, олимпийская чемпионка по гимнастике Маргарита Мамун, телеведущий Александр Гудков, блогер Илья Соболев, актеры Павел Табаков, Ирина Горбачева и Антон Лапенко, телеведущая Ирена Понарошку, бывшая российская спортсменка Мария Комиссарова, вокалистка группы «Виагра» Ольга Меганская, актер Александр Паль и многие другие.