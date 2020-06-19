Губернатор Бурков: Поправки приведут к возврату в СССР и имиграции из Европы в РФ

«Мы сегодня живем, получается, под диктовку дяди Сэма, — пояснил губернатор Омской области Александр Бурков в эфире местного телевидения. — И нам порой диктует международный суд: "Вы здесь не то сделали, мы вас штрафуем, здесь нет так, это не так". Все, мы возвращаемся к периоду Советского Союза. Сегодня главенствующий закон — российский. Мы будем жить по российским законам, а не по американским».

Как обращает внимание «Медиазона», таким образом глава региона прокомментировал одну из поправок, в которой декларируется верховенство российских законов над международными.

Кроме того, Бурков объяснил, что принять поправки в Конституцию, по его мнению, необходимо, так как они защитят Россию от однополых семей: «Задумайтесь, насколько она [поправка о семье] дальновидна, насколько решение президента было стратегически дальновидным», — хвалит Владимира Путина губернатор. Отметим, поправку о том, что под словом брак будет принято считать «союз мужчины и женщины» предложил не президент: изначально с похожей инициативой признать семью союзом мужчины и женщины выступил бизнесмен, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, а затем она была доработана в ходе обсуждения в рабочей группе.

Бурков уверен, что с однополыми браками многие в Европе не согласны и из-за этого «люди образованные, с профессиями» начнуть переезжать в Россию, так как поправки обеспечат защиту от гомосексуальных браков.

Также он отметил, что поправка о границах позволит исключить возможность их пересмотра: «Все иллюзии пропали. Мы не отдадим ни пяди русской земли».

«Это очень смешно. Ну то есть я Сашу Буркова отлично знаю, он абсолютно циничный и прожженный региональный политик-между-струйками. Когда ему принесли это и велели зачитать, он, я уверен, час тренировался, чтобы не расхохотаться в процессе записи», — комментирует в своем Twitter оппозиционный политик Леонид Волков.

«Не, ну он же не для себя СССР, а для других», — иронизирует экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман.