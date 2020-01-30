Клишас поддержал идею закрепить в Конституции семью как "союз мужчины и женщины"

Бизнесмен, основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев предложил внести в преамбулу Конституции текст о понимании под семьей «союза мужчины и женщины».

Такую позицию поддержал сопредседатель собранной президентом рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас. «Я положительно отношусь к этим предложениям, мы сейчас обсуждаем это на заседаниях рабочей группы. Мы пришли к выводу о том, что ничего не препятствует внесению изменений в преамбулу. Я считаю, что это вполне допустимо, это моя личная позиция. Я поддерживаю такого рода дополнения в преамбулу, текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной», — приводит слова сенатора «Интерфакс».

На настоящий момент Семейном кодексе РФ понятия семьи нет, но косвенно там упоминается, что брак может быть заключен лишь между мужчиной и женщиной.

Как отмечал ранее Sobesednik.ru, Малофеев может быть связан с националистическими движениями, которые были активны на Украине и на Балканах. «Русская служба Би-би-си» писала, что между рухнувшей криптобиржей Wex, Малофеевым и волной «минирований» в России может быть связь: