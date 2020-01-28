Россию "заминировали" за 120 биткоинов?

Неужели массовыми минированиями россияне обязаны долгам Константина Малофеева? В соцсетях на минувшей неделе ожила именно эта версия причин кошмара перманентных эвакуаций. Люди активно делятся собственными соображениями, слухи растут как снежный ком... Но, похоже, эта страшилка имеет мало общего с реальностью.

Первоисточником информации о том, что якобы всю страну вот уже третий месяц кошмарят ложными анонимными письмами о минированиях из-за 120 биткоинов (около 57 млн руб.), которые председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев якобы увел с биржи WEX (сам он напрочь отрицает какую-либо причастность к этой бирже), стали сообщения о готовящихся взрывах в Питере, которые в городе получили в ноябре 2019-го. Поскольку это хоть какая-то конкретика в происходящем бедламе, люди и цепляются за нее.

"Если очень долго выживать, рано или поздно выживешь из ума"

Дмитрий Быков о ложных минированиях по всей России

Между тем самые различные эксперты по безопасности не верят в такой расклад, они уверены: кто-то всего лишь подсуетился и воспользовался случаем, чтобы решить свои проблемы.

Кстати, Роскомнадзор с 23 января заблокировал сервер в Нидерландах, откуда шли эти сообщения. Это с него, как вычислили в ФСБ, с 28 ноября 2019-го было разослано более 1000 сообщений о минировании судов, а также 16.000 сообщений об угрозе взрывов в детсадах, школах, больницах, на транспортных объектах…

Правда, блокировка серверов – не исключительное средство, и это едва ли спасет ситуацию: специалисты называют целый комплекс мер, который помог бы блокировать поступление ложной информации получателям.

Еще нюанс: впервые имя Малафеева в рассылке появилось в ноябре 2019-го. А массовое минирование в России началось задолго до того – в годовщину взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке, 11 сентября 2017-го. Тогда по стране прокатился вал анонимных сообщений, было эвакуировано почти 0,5 млн человек более чем в 100 городах. С тех пор «минирование» идет полным ходом.

– Идет информационная война, – объясняет экс-сотрудник ФСБ, а ныне глава НАК Кирилл Кабанов. – А это – один из ее элементов, который давно отработан террористами еще в Израиле. Первая цель – заставить оперативные службы постепенно расслабиться. Как в рассказе Толстого, когда мальчик все кричал: «Волки, волки...», а когда они и впрямь появились, ему никто не помог. Вторая – деньги. Мы считали, сколько стоит одна эвакуация граждан: выезд медиков, специалистов по поиску взрывчатки, правоохранителей… В масштабах всех «минирований» – сотни миллионов. Третья – разозлить людей регулярными авральными эвакуациями. Ну и конечно, среди писем о «минировании» есть и те, которые рассылают обычные хулиганы. Их-то, как правило, находят быстро.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2020 под заголовком «За 120 биткоинов?».