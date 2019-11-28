В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали суды, где рассматривалось дело "212"

Порядка пяти московских судов и четыре суда в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва.

Как передает «Интерфакс», в четверг, 28 ноября, в столице прошла эвакуация Тверского и Мещанского судов, где в эти минуты проходили заседания по делам фигурантов «московского дела». Всего из двух зданий вывели порядка ста людей.

Кроме того, позднее стало известно о том, что эвакуация началась в Басманном, Кузьминском и Останкинском судах Москвы, куда также поступили сообщения о минировании зданий.

«Новая газета» сообщает, что угрозы о якобы заложенном взрывном устройстве приходят на электронные почты судов.

Известно, что аналогичная ситуация к настоящему моменту сложилась и в Санкт-Петербурге, где спасателям пришлось эвакуировать Санкт-Петербургский городской, а также Красногвардейский, Московский и Фрунзенский районные суды. При этом на электронную почту им пришло письмо о том, что «сообщения о взрывах» будут приходить до тех пор, пока «Костстантин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX» (орфография и пунктуация сохранены). Фото обращения, поступившего по электронной почте, публикует Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.