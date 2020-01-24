"Новая газета" сообщила об исправной работе сервиса, заблокированного ФСБ

В ответ на сообщение пресс-службы ФСБ о блокировке якобы использовавшегося злоумышленниками сервиса почтовых рассылок Startmail.com журналист «Новой газеты» Валерий Ширяев с помощью «заблокированного» сервиса отправил директору службы Александру Бортникову письмо.

Ранее Sobesednik.ru отмечал, что блокировка сервиса никак не повлияла на ситуацию с продолжающимися с ноября сообщениями о «минировании» учреждений по всей России и сопутствующими их эвакуациями.

По словам журналиста «Новой газеты», накануне в 18:00 ему удалось зарегистрировать бесплатный аккаунт из России, не прибегая к каким-либо специальным средствам, а когда это не получилось сделать в 22:30, это удалось обойти с помощью VPN. При этом и до, и после сервис полностью функционировал: получал письма из-за границы и без проблем отправлял их как за пределы РФ, так и внутри России.

«Обращаю ваше внимание, что входящая корреспонденция с аккаунтов из-за рубежа принимается любыми почтовыми провайдерами России без VPN», — поясняет Ширяев.

В релизе на сайте ФСБ утверждается, что блокировка осуществляется «совместно с Роскомнадзором».

По данным ТАСС, сегодня сообщалось о «минировании» в Москве 20 школ, универмага «Цветной», 12 районных судов, детской больницы им. З. А. Башляевой, роддома, телецентра «Останкино», помещений телеканалов «Спас» и «Звезда», а также не менее чем семи районных судов Санкт-Петербурга.