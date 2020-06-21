Ветер в Москве повалил 60 деревьев

Источник, знакомый с ситуацией, доложил «Интерфаксу», что московская непогода послужила причиной для крушения 60 стволов деревьев в столице.

В некоторые моменты столичный ветер набирал скорость 18 метров в секунду. Ливень и грозы привели к десяткам случаев подтопления в городе. В некоторых местах оказалось невозможным движение автотранспорта.

Пострадали в том числе и ближайшие населенные пункты. «Больше всего от стихии пострадали южные, восточные и юго-восточные города. За сутки местами выпало 50 мм осадков и более при месячной норме 75 мм», — заявил агентству источник.

Объемы осадков с начала июня в Москве превышают 210% от месячной нормы.