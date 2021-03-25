Что случилось 22 июля: Россия судится с Украиной, в "Пятерочке" пустые полки, а рубль выезжает лишь на "Бигмаке"

Власти ответили на расследование журналистов о QR-кодах, по которому ковидом якобы переболели вовсе не шесть, а 29 млн россиян. Если Песков текст не осилил и нарек статью «компиляцией просто непонятно чего», то Минздрав выдвинул более осознанные комментарии: объяснять ничего толком они не стали, но заверили, что эти 29, а вернее 39 млн болели не только ковидом, да и нумерация там не такая, как считали журналисты.

Генпрокуратура РФ направила в ЕСПЧ иск о «преступлениях» Украины после 2014 года. По их версии, Киев виновен чуть ли не во всем от войны на Донбассе до атаки на Boing MH17, хотя весь мир давно винит в этом Россию. Впрочем, в Украине это считают пустословием и пропагандистской атакой сперва на них, а затем и на сам ЕСПЧ, где у России едва ли есть какие-то шансы. Вот что об этом говорят.

«Пятерочка» объяснила, что пустые полки в их столичных магазинах стали следствием жары и чрезмерного спроса. Продукты обещают вернуть на место.

А вот цены на одежду и обувь прежними, судя по всем, быть перестанут — ретейлеры говорят, что их подорожание на 10-20% всего лишь вопрос времени.

Журнал The Economist традиционно сравнил, почем в мире Бигмак, и оказалось, что рубль как волюта сильно недооценен по сравнению с долларом. Если бы мировая экономика брала за основу стоимость бургеров, то доллар сейчас обошелся бы всего в 29,91 рубля.





И коротко о другом:

Команда Навального выпустила новое расследование. На этот раз борцы с коррцпцией решили рассказать про спикера Госдумы Вячеслава Володина.

ЕСПЧ оказался России не указ: белорусского спортсмена экстрадировали, несмотря на обеспечительную меру.

Режиссера Олимпиады в Токио уволили — когда-то давно он пошутил про Холокост.





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