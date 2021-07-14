Скандал на Олимпиаде: Режиссер церемонии открытия уволен из-за шутки про Холокост

Режиссер церемонии открытия летних Олимпийских игр, японский комик Кентаро Кобаяси был уволен из-за того, что в комедийных выступлениях в 1998 году он высмеивал Холокост и позволял себе антисемитские шутки. Об этом пишет РИА Новости.

Критика обрушилась на комика после публикации в интернете видео его выступления в 1998 году, на котором он предлагает «поиграть в Холокост» и разбрасывает множество нарезанных из бумаги человечков, которые олицетворяют жертв геноцида. Ролик получил широкое распространение в японском сегменте социальных сетей и вызвал острую критику со стороны пользователей, которые призывают к отставке Кобаяси.

Глава оргкомитета игры Сэйко Хасимото принесла извинения в связи с инцидентом и добавила, что в настоящее время ведется пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий.

«Выяснилось, что Кэнтаро Кобаяси в своих прошлых выступлениях использовал фразы, в которых предметом насмешек стали болезненные факты из прошлого. В ответ на это организационный комитет Олимпийских игр в Токио принял решение отстранить господина Кобаяси с его поста, начиная с сегодняшнего дня», – сообщили в оргкомитете.

Кобаяси извинился за свои слова и признал, что был не прав. «Абсолютно очевидно, что в одном из роликов, представленных в 1998 году для молодых зрителей, среди фраз, которые я написал для него, присутствовали абсолютно неуместные выражения. Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям. Я осознаю, что мой выбор выражений в то время бы глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом. Приношу искренние извинения», – заявил он.