Одежда и обувь осенью могут подорожать минимум на 15%

Осенью одежда и обувь прибавят в цене на 10–15%, а к началу 2022 года уже до 20%. Об этом РБК рассказали ретейлеры известных брендов.

По их словам, на рост цен на одежду и обувь влияют увеличивающиеся расходы на логистику и сырье. По сравнению с прошлым годом, из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в несколько раз – с $3 тысяч до $10 тысяч за контейнер.

На цены повлияло подорожание хлопка, с начала года его стоимость выросла на 35%, вместе с ним выросли в цене и синтетические ткани.

Как отмечают продавцы, ослабление рубля также сказалось на росте цен, в частности, увеличились затраты на открытие магазинов. «Мы за счет снижения маржи будем придерживать цены, но не бесконечно», – заявил основатель Zenden Group Андрей Павлов.

Увеличившаяся стоимость перевозок и сырья начала оказывать влияние на розничные цены уже с четвертого квартала 2020 года. В среднем цены выросли на 5–10%. В 2021 году больше всего — на 8%, в среднем до 137 рублей за штуку, — подорожали детские трусы. На 7%, до 1,9 тысячи рублей, выросла цена пары перчаток из натуральной кожи.

В этом году продавцы одежды и обуви восстанавливают продажи после провала в 2020-м, когда, по подсчетам Fashion Consulting Group, рынок в денежном выражении сократился на 17%, до 1,9 трлн руб. Некоторые ретейлеры ожидают, что во втором полугодии продажи вернутся на аналогичный уровень 2019 года, если не будет каких-то негативных историй, как с перекрытием Суэцкого канала или новых локдаунов.

Как прогнозирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейман, рынок превысит показатели 2020 года, но на 2–6% будет отставать от уровня 2019 года. Значительную роль в этом, по ее словам, сыграет отложенный спрос и средства, сэкономленные в отсутствие поездок и некоторых видов развлечений.

По информации Федеральной таможенной службы, по итогам первых пяти месяцев 2021 года импорт одежды превысил 125,5 тысячи тонн, на $2,9 млрд превзойдя показатели и 2020-го и 2019-го, в натуральном выражении они выросли на 29% и 14%. Такая же ситуация с поставками обуви, они достигли 93 тысяч тонн на $1,3 млрд, что на 12% больше, чем за первые пять месяцев 2020 и 2019 годов в натуральном выражении.