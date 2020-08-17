Россия выдала Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу, хотя ЕСПЧ запретил это делать

Генеральная прокуратура Беларуси подтверждает факт передачи заслуженного мастера спорта Беларуси, чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина. Ранее об этом сообщила адвокат Мария Красикова, а также местный Фонд спортивной солидарности.

«Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный Суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным. настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Эти действия России могли противоречить нормам международного права, потому что Европейский суд по правам человека ранее принял в отношении его обеспечительную меру. До рассмотрения дела спортсмена его не должны были экструдировать на родину.

По данным правозащитников, сейчас Кудин находится в минском СИЗО №1.

Он был задержан в России по просьбе белорусских правоохранительных органов по обвинению в сопротивлении силовикам во время уличных протестов в 2020 года. В Беларуси ему грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты Кудиан утверждают, что во время задержания его избили. После этого он находился в СИЗО в России.