Сегодня, в 17:59

Россия выдала Беларуси чемпиона мира по кикбоксингу, хотя ЕСПЧ запретил это делать

Задержанного в России белорусского спортсмена экстрадировали. ЕСПЧ временно запретил отправлять его на родину

Генеральная прокуратура Беларуси подтверждает факт передачи заслуженного мастера спорта Беларуси, чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина. Ранее об этом сообщила адвокат Мария Красикова, а также местный Фонд спортивной солидарности. 

«Решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Кудина вступило в силу: Верховный Суд Российской Федерации признал его законным и обоснованным. настоящему времени Кудин передан российской стороной и доставлен в Республику Беларусь», — передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Эти действия России могли противоречить нормам международного права, потому что Европейский суд по правам человека ранее принял в отношении его обеспечительную меру. До рассмотрения дела спортсмена его не должны были экструдировать на родину. 

По данным правозащитников, сейчас Кудин находится в минском СИЗО №1. 

Он был задержан в России по просьбе белорусских правоохранительных органов по обвинению в сопротивлении силовикам во время уличных протестов в 2020 года. В Беларуси ему грозит до 5 лет лишения свободы. Адвокаты Кудиан утверждают, что во время задержания его избили. После этого он находился в СИЗО в России.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 3 часа назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 5 часов назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Общество 23 часа назад

Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

Расследование 1 день назад

Дом, где сбываются мечты: как российская элита на странных основаниях получает жилье в Москве

Общество 1 день назад

Гостиница РПЦ, которой управляет монахиня на Mercedes, за год получила миллионы рублей от властей Москвы

Политика 40 минут назад

Что случилось 22 июля: Россия судится с Украиной, в "Пятерочке" пустые полки, а рубль выезжает лишь на "Бигмаке"

Общество 1 час назад

Пляжи Москвы и Московской области

Общество 1 час назад

"Азиатчину надо тушить на корню": политтехнолог рассказал о сборе с жителей Якутии денег на тушение пожаров

Общество 1 час назад

«Ефремов не мог забеременеть, а она сможет»: в сети просят суд не менять меру пресечения Башкировой

Общество 2 часа назад

"Ждем, что скажет президент": в сети иронизируют над контролем Бастрыкина бытовой ссоры с участием сына Пьехи

Политика 2 часа назад

Команда Навального рассказала, как и за чей счет Володин пиарится в Саратове

Общество 2 часа назад

"Что вы с Собяниным несёте?" Москвичи врезали Раковой за заявление о ревакцинации

Политика 2 часа назад

"Придёт Путин 2.0": Скурлатов сделал неожиданное заявление о "трансфере"

Расследование 3 часа назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Общество 3 часа назад

Россияне испугались вертолета и прогнали медиков, прилетевших за пациентом с COVID-19

Политика 3 часа назад

"Эталон политического цинизма": Как в России и Украине оценивают иск Генпрокуратуры в ЕСПЧ

Общество 4 часа назад

"Пятерочка" объяснила пустые полки жарой и высоким спросом на некоторые продукты

Общество 4 часа назад

Российский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 11 млн рублей

Политика 5 часов назад

"У Пескова часы дороже, чем взятка этого "нищеброда": в Сети обсуждают двухмесячный арест главы ГИБДД Ставрополья

Общество 5 часов назад

Экс-жена бывшего министра связи после развода лишилась своего бизнеса

Политика 5 часов назад

"Я ничего не понял": Песков не сумел разобраться в расследовании о QR-кодах

Общество 5 часов назад

«Скоро отменят и имена с фамилиями – будем номерами!» В сети осуждают решение Мишустина о штампах в паспорте

Политика 5 часов назад

Зыгарь – о здоровье Путина: хотел бы обратить внимание на один любопытный момент

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика