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Бургерномика: Рубль стал одной из самых недооцененных валют в мире по "индексу бигмака"

В России бигмак стоит 169 рублей, а в США $5,65 — значит, курс доллара должен составлять 29,91 рублей

Согласно «индексу бигмака», российский рубль входит в список самых недооцененных валют в мире, он занижен по отношению к доллару на 59,9%. Результаты исследования опубликовал журнал The Economist.

«Индекс бигмака» был изобретен журналом The Economist в 1986 году как ориентир для определения того, находятся ли валюты на своем «правильном» уровне. Он основан на том том, что в долгосрочной перспективе обменный курс должен приближаться к курсу, который уравнял бы цены идентичной корзины товаров и услуг в любых двух странах. 

Согласно представленным данным на июль 2021 года, в России бигмак стоит 169 рублей, тогда как в США — $5,65. Значит, справедливый курс доллара должен составлять 29,91 руб. Разница между этим и фактическим обменным курсом в 74,53 рубля предполагает, что российский рубль недооценен на 59,9%.

По данным на январь 2021 года, рубль был дешевле по отношению к доллару и был занижен на 68%, а ранее, в июле 2020 года — на 66,5%.

При этом самой недооцененной валютой стал ливанский фунт, его недооценивают на 70,2%.

В топ-3 переоцененных валют вошел венесуэльский боливар, за один бигмак предлагают 30 миллионов буливаров, — получается, он переоценен на 47,7%. Швейцарский франк переоценен на 24,7%, а норвежская крона — на 11.5%. 

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Теги: #Рубль

Рубрика: Общество

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