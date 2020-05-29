Академик Гундаров: о чем врет коронавирусная статистика

– В последние два года у нас пропали ОРВИ-заболевания. Куда все делось?

– Еще весной этого года я сообщал в интервью «Собеседнику», что реальные цифры заболевания ковидом в России завешаны в 100-200, а то и больше раз. Недавно в Португалии по этому делу прошел суд. Оказалось, что официальные цифры в 120 раз превышают реальную заболеваемость и смертность. Это лишь подтверждает мои опасения. По моим данным, в России также на два порядка, а то и больше, завышены цифры.

– Все последние недели нам говорили о постоянном росте заболеваемости. Но позавчера мэр Собянин вдруг заявил, что уже четыре недели статистика идет на снижение заражений… Где правда? Почему власти не придерживаются какой-то определенной линии?

– Вот такие резкие перегибы. А как у нас диагностируется заболеваемость? Вероятно, есть то, что вызывает эти циклы: подъем – спад. Они уже были зафиксированы и в прошлом году.

– Что стало их причиной?

– Естественные волны. Есть три группы волн. Первая: стабильная, из года в год во всех странах в конец сентября - октябре, конце декабря – январе, конце марта – апреле идет подъхем заболеваемости. Самый низкий уровень волн - в июне. Их циклы железно повторяются из года в год. Второе: в одно и то же время у разных стран все может происходить по-другому. И третье: на фоне своей стабильности эти волны могут меняться по амплитуде. Могут появляться дополнительные волны.

– О политическом факторе в пандемии. Есть ли тут связь с осенними выборами в Госдуму?

– С выборами – нет. Несомненно, политика здесь задействована, но в какой степени и с какой целью, надо смотреть.

– То есть версия о том, что обострение пандемии затеяно, чтобы растянуть выборы до трех дней и запустить голосование по почте ради манипуляций и вбросов – не состоятельна?

– Нет. Во всяком случае, я не нахожу такого объяснения. И тем более, что в конце сентября будет снова подъем (ковидный).

– Вы сами же уже переболели коронавирусом?

– Да, я как раз прошел разведку боем. И теперь уже могу рассуждать про точность статистики. Правда, у меня был не ковид, а пневмония. Я вызвал участкового врача. Она меня направила на рентген, я его сделал, который показал двустороннюю пневмонию, сдал тест на ПЦР, и тест оказался отрицательным. Но потом дома не удалось купировать высокую температуру, два дня под 40, и скорая помощь настояла на моей госпитализации. Сначала меня отправили на КТ, где подтвердили мою пневмонию и по КТ уже поставил мне диагноз коронавирус. Хотя не имели права. С подозрением на коронавирус, при наличии отрицательного предшествующего теста, я фактически вошел в статистику, как больной коронавирусом. Я лежал в палате с больными пневмонией, теология которой неизвестна, точно так же, как у меня.

– В каком состоянии коронавирусная статистика России?

– Ежедневно нам объявляют точную цифру инфицированных. А как обеспечивается такая оперативность диагностики? Только с помощью ПЦР, другого способа нет. Но результаты ПЦР будут готовы через 2-4 дня. Есть быстрые, но их не делают, и у них огромная ошибка. Тогда вопрос: а на каком основании вы говорите, что вот сегодня столько-то новых случаев. Как получают информацию о числе зараженных? Вот уже первая ложь.

Второе. Поскольку диагностика идет через ПЦР-тестирование, тогда получится, чем больше ПЦР-тестов провели, тем больше больных? Логично. А вот если перестанем тестировать, вообще больных не будет. Вторая крупица лжи в том, что количество заразившихся зависит от числа тестирований. Сообщая, нужно говорить – столько-то новых случаев на тысячу тестирований. На каком основании Роспотребнадзор и Оперштаб занимаются управлением этого процесса, если не знают элементарных вещей? Опять ложь.

– Что такое ПЦР тест, что он выявляет?

– Есть мнение, что у нас «пандемия тестов». Весь разговор у нас сейчас идет о диагностике числа заразившихся. Вот следующая ложь. Человека, у которого обнаружен коронавирус, они называют больным. На каком основании? Это категорически вопиющее нарушение принципов клинической диагностики. У нас в организме два с половиной килограмма бактерий, у нас есть столбнячная палочка в толстом кишечнике. Так что, я болен столбняком?

У 95% населения есть вирус герпеса, мы что, все больны вирусом герпеса? Нет. И на эту тему у нас есть выражение «здоровое вирусоносительство». Мы все носим в себе разные микробы, иногда и заразные, но благодаря иммунитету люди не заболевают.

Итак, еще одна ложь. Поэтому нельзя отождествлять число выявленных положительных тестов с числом заболевших – что делается.

– Когда ПЦР тесты стали впервые применять?

-Минздрав нам говорит, что с января прошлого года. На самом деле ПЦР системы на COVID-19 продавали уже в 2017 году. Россия закупила их на сотни миллионов долларов. SARS-CoV-2 еще в помине не было, но других коронавирусов было несколько десятков. Так этот ПЦР тест предназначался для выявления коронавируса вообще, без детализации конкретного вируса. Автор-разработчик этого теста сказал, что он не годится для индивидуальной диагностики, а только для популяционной массовой, чтобы отслеживать общую динамику заболеваемости. На индивидуальном уровне он не годится: у него низкая чувствительность, специфичность и производительность. Известный миллиардер Илон Маск в один и тот же день отправился к одному и тому же врачу, сделал четыре теста – один «+», другой «-», третий «+», четвертый «-».

Итак следующая ложь: мы тестируем на коронавирус, а не на SARS-CoV-2. А сам коронавирус кто-то выделил в чистом виде? Ведь, чтобы разработать тест, сначала надо выявить этот вирус из всего множества вирусов. Этого не делают, а значит, его и не обнаружат. Коллеги в больницах соглашаются со мной «Да мы понимаем, что нужно выявлять, но фонд не включил это в стандарты. Кто будет это оплачивать, врач что ли»? И вот получается, все ОРВИ идут под флагом коронавирса.

Данные статистики завышены в 100-200 раз. С одной стороны тут психоз, а с другой – уже политический интерес. Нашли узду. Вот вам ее надел - и и все, вы уже не пикните, никаких вам митингов и скоплений. Достаточно вспомнить 200 арестованных муниципальных депутатов в Измайлово из-за не соблюдения карантинных мер. Вот вам уже политический интерес: раздувать и постоянно теперь держать в страхе. А теперь экономика: «Нужно всем срочно вакцинироваться». А суммы ожидаемой прибыли экспорта нашей вакцины сопоставимы с бюджетом вооружения.

– Роспотребнадзор разрабатывает биочип для тестирования на COVID-19. Надзорное ведомство на днях заявило, что он будет выявлять возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавирусных.

– В научном плане это еще большая чушь, чем то, что я перечислил. Чипа такого не может быть, но зачем-то говорят. Это какое-то мракобесие со стороны Роспотребнадзора. Чип в отношении чего, в отношении коронавируса апрельского разлива прошлого года? Когда уже прошло 28 штаммов.

– В начале года власти говорили, что для коллективного иммунитета нужно 60% вакцинированного населения, сегодня Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России и достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%. Вызывает вопросы и повторная вакцинация от коронавируса. Постоянная ревакцинация от коронавируса – это нагрузка на иммунитет человека?

– В самом начале директор института имени Гамалеи Гинзбург давал обещания, что вакцина будет эффективна в течение двух лет. А сейчас получается, что ревакцинация уже каждые полгода? Он соврал в четыре раза. И нет никаких доказательств, что «Спутник» эффективен против индийского штамма "дельта". Слово «врать» я отношу прямо к министру здравоохранения Мурашко, он недавно доложил Мишустину, что у нас эффективность вакцины 90,5%. И тут же мы читаем в инструкции «Спутника», где пишется: мы не знаем, какова длительность вакцинальной защиты. Мы не знаем, как она будет действовать на беременных – это написано в инструкции!

Но самый главный начальник так считает - значит, и мы должны так же считать. Сейчас в последнем обращении к нации президент Путин сказал, что нам нужен санитарный щит – Голикова передала его слова всем. Само это выражение в стиле маразматичного Брежнева – разработать систему за четыре месяца. Не за пять, и не за три, а за четыре! Не будет она готова за эти сроки, нужно два года, как минимум.

справка

Гундаров Игорь Алексеевич — академик, доктор медицинских наук, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, демографии, социальной психологии, философии, главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, профессор Академии труда и социальных отношений