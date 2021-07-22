"Эталон политического цинизма": Как в России и Украине оценивают иск Генпрокуратуры в ЕСПЧ

Сегодня Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственным иском. Как ранее писал Sobesednik.ru, в нем Генпрокуратура РФ упрекает Украину в «грубых и систематических нарушениях прав человека» в 2014 году и в последующие годы. В частности, речь в иске идет о водной блокаде присоединенного России Крыма, давление не русскоязычное население и сбитый сепаратистами Boing MH-17. Всё это происходит на фоне международных обвинений в адрес в аннексии Крыма, развязывании войны на Донбассе и причастности к обстрелу пассажирского Boing MH-17.

Sobesednik.ru собрал разные мнения со стороны российских и украинских политиков и экспертов о решении российских властей обратиться в ЕСПЧ со столь неоднозначным иском.