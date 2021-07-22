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"Эталон политического цинизма": Как в России и Украине оценивают иск Генпрокуратуры в ЕСПЧ

Что говорят эксперты, представители Украины и России относительно уникального иска Генпрокуратуры в ЕСПЧ

Фото: Global Look Press

Сегодня Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственным иском. Как ранее писал Sobesednik.ru, в нем Генпрокуратура РФ упрекает Украину в «грубых и систематических нарушениях прав человека» в 2014 году и в последующие годы. В частности, речь в иске идет о водной блокаде присоединенного России Крыма, давление не русскоязычное население и сбитый сепаратистами Boing MH-17. Всё это происходит на фоне международных обвинений в адрес в аннексии Крыма, развязывании войны на Донбассе и причастности к обстрелу пассажирского Boing MH-17.

Sobesednik.ru собрал разные мнения со стороны российских и украинских политиков и экспертов о решении российских властей обратиться в ЕСПЧ со столь неоднозначным иском.

Украина

По мнению советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, потенциал российских обвинений лежит вовсе не в юридической плоскости, а в пропагандистской: 

«У этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского. Из каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно истерически будет звучать перечень "обвинений", "доказательств", поданных ЕСПЧ», — говорит он в комментарии «Украинской правде». 

Подоляк добавляет, что выгода для российской внутренней пропаганды при этом будет вне зависимости от решения ЕСПЧ: если сам иск позволит создавать негативный фон в отношении Украины, то отрицательное решение суда даст РФ возможность «начать другую пропагандистскую кампанию — уже по дискредитации самого ЕСПЧ». 

Советник офиса Зеленского также обращает внимание, что решение подать иск принято после того как Россия создала в своем законодательстве возможности игнорировать решения ЕСПЧ: «Если кому-то был нужен эталон политического цинизма — вот он в виде подобных действий России».

Министр юстиции Украины Денис Малюська полагает, что «Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении — в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды», пишет он в своем Facebook. В победу РФ в ЕСПЧ он не верит.

Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, представляющий в парламенте правящую партию «Единая Россия» полагает, что изложенные Россией факты нарушений Украиной прав человек «убедительны», а ЕСПЧ — «достаточно политизированный» орган.

«Для ЕСПЧ — это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании», — пишет Володин в своем Telegram-канале.

Председатель нижней палаты российского парламента уверен, что Европейский суд вынужден в данном случае признать нарушения со стороны Украины и «дать правовую оценку действиям властей Киева».

Само же решение обратиться в ЕСПЧ Володин объясняет необходимостью «защитить интересы украинцев, наших соотечественников и граждан нашей страны, которые страдают от произвола украинских властей».

Эксперты

Политолог Татьяна Становая в своем Telegram-канале кратко охарактеризовала решение российских властей подать межгосударственный иск в ЕСПЧ как «троллинг международного масштаба».

«Если Россией не соблюдены критерии приемлемости, жалоба не будет рассмотрена. Будет также отказано, если Россия не доказала нарушения Конвенции»,

— объясняет глава международной практики правозащитной организации «Агора» Кирилл Коротеев в разговоре с изданием «Вот Так». Он отмечает, что по большей части вопросов, изложенных в иске Генпрокуратуры, уже сложилось устойчивое отношение международного сообщество, которое винит в событиях 2014 года Россию и из-за этого ввело против страны санкции. При этом в случае, если иск будет принят ЕСПЧ, Украина сможет представить свои возражения.

При этом, по мнению юриста, происходящее скорее говорит о ведомственном интересе, а не о политике государства: «Вероятно, Генпрокуратура пытается выиграть очки в подковерной борьбе в России», — полагает Коротеев. Напомним, что Генпрокуратуре решением президента Владимира Путина только в этом году была передана функция представления интересов РФ в ЕСПЧ, до этого такие дела вел Минюст.

Оппозиция

«Это, конечно, шизофрения чистой воды,

— рассуждает оппозиционный политик Дмитрий Гудков, вынужденный временно покинуть Россию из-за возбужденного уголовного дела против него и членов его семьи. — С одной стороны, даешь поправки про отмену приоритета международного права, ЕСПЧ нам не указ, а с другой – да здравствует их суд, самый европейский суд в мире».

По его мнению, непоследовательным выглядит и выдвижение такого иска после статьи Владимира Путина об Украине, где российский лидер утверждает, что россияне и украинцы являются одним народом: «Даже те украинцы, кто еще сомневается, сейчас трут глаза. Это вот что? Это вот им, “одному народу”, иск в ЕСПЧ?!».

Такое решение российских властей он оценивает как неадекватное.

Рубрика: Политика

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