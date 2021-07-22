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"Пятерочка" объяснила пустые полки жарой и высоким спросом на некоторые продукты

По словам ретейлера, из-за жаркой погоды спрос на напитки и другие продукты резко вырос, но они над этим работают

Фото: Facebook

В компании X5 Retail Group, которая управляет торговыми сетями, в том числе и «Пятерочкой», объяснили пустые полки в некоторых московских магазинах высоким спросом из-за погоды. Об этом пишет РБК

«Из-за жаркой погоды спрос на напитки и некоторые другие продукты резко вырос. Мы оперативно увеличиваем наши логистические мощности, чтобы обеспечить их доступность на полке», — сообщили в пресс-службе ретейла. 

Ранее пользователи соцсетей активно начали обсуждать отсутствие различных товаров и публиковать фотографии с пустыми полками магазинов. В группе «Нагатино – это мы!» в Facebook были опубликованы фотографии, на которых видны практически пустые полки с овощами и яйцами. Как написал один из пользователей в комментариях к посту, ей сообщили в магазине, что водители протестуют против вакцинации, из-за этого уменьшилось количество завоза продуктов.

До этого ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят такие торговые сети, как «Магнит», X5 Group и «Лента», сообщали о риске сокращения ассортимента из-за реализации законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки.

В Минприроде тогда призвали ретейлеров «не пугать россиян пустыми полками» и напомнили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырех лет

Х5 Group – это ведущая продуктовая розничная компания России, которая управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», цифровыми бизнесами «Vprok.ru Перекрёсток», 5Post, «Около», а также собственными службами логистики, прямого импорта и рядом цифровых сервисов для партнёров. 

Рубрика: Общество

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