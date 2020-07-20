Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу
Об этом – в материале Sobesednik.ru
Весь вчерашний день, с подачи депутата Госдумы Александра Хинштейна, инфопространство шумело по поводу скромного некогда начальника ставропольского ГИБДД Алексея Сафонова. Представители ФСБ, главной службы собственной безопасности МВД и региональных структур МВД задержали Сафонова и нескольких его подчинённых по обвинению в организации преступного сообщества. Руководству ставропольского ГИБДД вменяются взятки, злоупотребление полномочиями, продажа «красивых номеров» - и, что звучит куда интересней, продажа неких не регламентированных никакими нормативными актами «пропусков» и «проездных», позволявших фурам с зерном и другими сыпучими грузами за мзду беспрепятственно перемещаться по Ставрополью с «перегрузом» на борту, не попадаясь, разумеется, местным гаишникам. На этих «проездных» Сафонов предположительно заработал порядка 20 миллионов рублей. При этом большой фурор произвели слитые в сеть фотографии жилища Сафонова, выдержанного в чуть упрощённых традициях современного российского южного дворцестроения (но тут, конечно, надо уметь разбираться в сортах роскоши, а это доступно далеко не всем). По итогам всей этой роскоши Алексею Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы. «Собеседник» обсудил задержание Сафонова с региональным экспертом Дмитрием Журавлёвым.
- Задержание Сафонова может быть связано с отставкой правительства губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и появившейся в регионе «новой метлой» в виде полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки?
- С «новой метлой» – наверно, связано. Но ведь появился не только Чайка, но и новый начальник ставропольского УВД. И нам стало известно, что группа во главе с Сафоновым совершала, так скажем, неправильные поступки – я не говорю «преступления» только потому, что я не суд, – так вот со вчерашнего дня мы узнали об этих неправильных поступках, а до того все были «белые и пушистые». Для того, чтобы всё произошло, должны были появиться новые люди в регионе, конечно. Чистка назревала. С правительством губернатора Владимирова я это всё связываю меньше. Отмечу, что чиновники МВД назначаются системой «двух ключей»: министерством МВД в согласовании с губернатором.
- Сафонов всё-таки должен был быть как-то связан с губернатором?
- Губернатор должен был согласиться с его назначением на должность. Они могли не быть друзьями, но без согласия губернатора занимать высокие должности в МВД нельзя. Вот в ФСБ – «один ключ». Жёсткая вертикальная структура. МВД – структура двух подчинений. Главный человек в регионе, и уж, по крайней мере, о назначаемом начальнике УВД его спросят: а как вы к этому относитесь? И он высказывает своё мнение – мол, мы вместе работали.
- То есть, к губернатору Владимирову всё-таки будут вопросы после этой истории?
- Бесспорно, будут. Даже если нет юридической ответственности - всё-таки не губернатор назначает главу ГИБДД – но моральная остаётся. Губернатор – главный человек в регионе. При этом вся эта история связана с избыточным показным потреблением. И губернатора спросят: а ты что, не знал об этом, ты был в другом регионе?
- Когда руководство ставропольского ГИБДД отгрохало себе особняки с золотыми унитазами…
- Да-да. Скажут: «Они не твои подчинённые, но они подчинённые твоих подчинённых». При этом прямого вопроса, как ты, нехороший человек, такое допустил, не будет, это не его сфера ответственности. Если бы это был начальник главка регионального правительства – боюсь, Владимир Владимирович уже паковал бы чемоданы. Но поскольку ключа два, всегда можно сказать: виноват, проглядел – но ведь в приказе о его назначении моей подписи нет.
- Владимирову ничего напрямую не угрожает, но задуматься придётся?
- Ещё одна «галочка» по его поводу будет поставлена.
- Чем успели отметиться в истории Ставрополья Сафонов и его команда, совершавшие организованные совместные действия с 2017 года?
- Я мало о них знаю. Но понимаю, что мнение населения Ставропольского края о МВД формировали именно они. С точки зрения пиара полиции, ключевая фигура – это именно гаишники. Люди юга вообще не очень любят полицию. Так что мнение жителей края о роли полиции в жизни общества сформировали именно эти ребята, и вряд ли оно позитивное. С политической точки зрения, этот имиджевый ущерб может быть даже опаснее коррупционных историй.
- Вы сказали, что ещё недавно все были «белые и пушистые». Что сгубило карьеру Сафонова и привлекло внимание к нему главной службы собственной безопасности МВД?
- Во-первых, то, что всегда привлекает внимание этой службы - показное потребление. На протяжении многих лет. А во-вторых, сыграла роль та самая «новая метла», которая будет выметать старую грязь, чтобы заменить её на «чистых» либо на свою «грязь». Любая власть – система командная. Человек, который приходит на должность, должен расставить ниже себя своих людей, иначе он просто не удержится. Кроме того, я думаю, что служба собственной безопасности МВД получила хорошего пинка с самого «верха»: давайте-ка быстрей работать. В России самая эффективная политическая технология – это посадка чиновников. Полпред Чайка мог вызвать к себе главного федерального инспектора и спросить: а кто это у вас там самый весёлый? И главный инспектор с радостью доложил руководству. А полпред, между прочим, докладывает прямо на Старую площадь.
- Помимо стандартных гибдд-шных историй с «красивыми номерами» Сафонову вменяется беспрепятственный пропуск по территории края «большегрузов» с зерном и другими сыпучими грузами, на котором он с коллегами заработали около 20 миллионов рублей. Если чуть покопаться, можно найти в СМИ упоминания о фурах с «перегрузом». О каких схемах может идти речь?
- А куда он их гонял, из Ставрополя в центр? Может быть, экспорт? Правительство ввело вывозные пошлины на ряд продуктов. Это очень большие деньги. Тогда это и повышение цен внутри региона, и ущерб центру: вывозные пошлины ввели для того, чтобы люди не вывозили ряд продуктов – чтобы не повышались цены внутри страны. Если Сафонов замахнулся на федеральные пошлины, то я понимаю, что его сейчас загрызут. Тут одного ФСБ мало, тут и МВД не забудет вставить свои «5 копеек».
- А можно вспомнить печально известный дорожный налог «Платон» на тяжёлые фуры. Возможно, перевозчики платили за перегруз не Ротенбергу, а Сафонову?
- Вполне может быть. Но это очень уж рискованно. Те, кому положено, получат информацию, что у них приход по региону упал. Но эти ребята не поедут в регион разбираться.
- Может быть, их вопрос сразу же будет решаться на Старой площади?
- Знать мы с вами этого не можем, только предполагать. Самая близкая к Старой площади структура – ФСБ. Если всё произошло по политической линии, то везде, где есть слово «политика», мы подразумеваем ФСБ. А службой внутренней безопасности МВД долго время руководил выходец из ФСБ.
- С кем мог быть «в доле» Сафонов – с перевозчиками, с владельцами сельскохозяйственных предприятий?
- Может быть, со своим предыдущим руководством. Если такие вещи длятся годами, где было управление собственной безопасности краевого главка? Если это вопросы, связанные с беспошлинным вывозом, то в доле с сельхозпроизводителями. Если с «Платоном» – в доле с перевозчиками. У руководителя ГАИ может быть масса способов заработка, включая организацию перевозки чего-то абсолютно легального. Товарищ майор, который едет на машине впереди автопоезда, тоже денег стоит. Перевозить что-то из региона в регион – головной боли хватит, гибдд-шник всегда остановит чужого. В общем, коррупционная ёмкость зашкаливает от двух факторов: юга и ГИБДД.
- Кто и зачем слил фотографии роскошного жилища Сафонова? Есть мнение, что депутат Александр Хинштейн, во многом выступивший ньюсмейкером этой истории – «рупор» силовиков.
- Хинштейн – человек определенной группы силовиков. В конце 90-ых, как известно, он прятался от одной группы силовиков, поддерживая другую. Мы увидели эти фотографии, и у нас сформировалось определенное отношение: «благородного героя» мы в Сафонове уже не увидим. Нам показывают несправедливость его существования.
- 20 миллионов – сумма приличная, но на фоне современных стандартов хищений в России – даже скромная…
- Согласен, у половины жителей Москвы можно найти 20 миллионов.
- Что может скрываться за отвлекающим блеском позолоченных унитазов? Может быть, какая-то другая история?
- Это сложный вопрос. Но могу сказать, что арест гаишника – прекрасное политическое средство и лучшая политтехнология в России.
Теги: #Сафонов, #золотой унитаз, #Коррупция, #Чайка, #МВД
Рубрика: Общество