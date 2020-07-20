Продолжение истории о золотых унитазах: арестованный Сафонов мог насолить Ротенбергу

- Владимирову ничего напрямую не угрожает, но задуматься придётся?

- Ещё одна «галочка» по его поводу будет поставлена.

- Чем успели отметиться в истории Ставрополья Сафонов и его команда, совершавшие организованные совместные действия с 2017 года?

- Я мало о них знаю. Но понимаю, что мнение населения Ставропольского края о МВД формировали именно они. С точки зрения пиара полиции, ключевая фигура – это именно гаишники. Люди юга вообще не очень любят полицию. Так что мнение жителей края о роли полиции в жизни общества сформировали именно эти ребята, и вряд ли оно позитивное. С политической точки зрения, этот имиджевый ущерб может быть даже опаснее коррупционных историй.

- Вы сказали, что ещё недавно все были «белые и пушистые». Что сгубило карьеру Сафонова и привлекло внимание к нему главной службы собственной безопасности МВД?

- Во-первых, то, что всегда привлекает внимание этой службы - показное потребление. На протяжении многих лет. А во-вторых, сыграла роль та самая «новая метла», которая будет выметать старую грязь, чтобы заменить её на «чистых» либо на свою «грязь». Любая власть – система командная. Человек, который приходит на должность, должен расставить ниже себя своих людей, иначе он просто не удержится. Кроме того, я думаю, что служба собственной безопасности МВД получила хорошего пинка с самого «верха»: давайте-ка быстрей работать. В России самая эффективная политическая технология – это посадка чиновников. Полпред Чайка мог вызвать к себе главного федерального инспектора и спросить: а кто это у вас там самый весёлый? И главный инспектор с радостью доложил руководству. А полпред, между прочим, докладывает прямо на Старую площадь.

- Помимо стандартных гибдд-шных историй с «красивыми номерами» Сафонову вменяется беспрепятственный пропуск по территории края «большегрузов» с зерном и другими сыпучими грузами, на котором он с коллегами заработали около 20 миллионов рублей. Если чуть покопаться, можно найти в СМИ упоминания о фурах с «перегрузом». О каких схемах может идти речь?

- А куда он их гонял, из Ставрополя в центр? Может быть, экспорт? Правительство ввело вывозные пошлины на ряд продуктов. Это очень большие деньги. Тогда это и повышение цен внутри региона, и ущерб центру: вывозные пошлины ввели для того, чтобы люди не вывозили ряд продуктов – чтобы не повышались цены внутри страны. Если Сафонов замахнулся на федеральные пошлины, то я понимаю, что его сейчас загрызут. Тут одного ФСБ мало, тут и МВД не забудет вставить свои «5 копеек».

- А можно вспомнить печально известный дорожный налог «Платон» на тяжёлые фуры. Возможно, перевозчики платили за перегруз не Ротенбергу, а Сафонову?

- Вполне может быть. Но это очень уж рискованно. Те, кому положено, получат информацию, что у них приход по региону упал. Но эти ребята не поедут в регион разбираться.

- Может быть, их вопрос сразу же будет решаться на Старой площади?

- Знать мы с вами этого не можем, только предполагать. Самая близкая к Старой площади структура – ФСБ. Если всё произошло по политической линии, то везде, где есть слово «политика», мы подразумеваем ФСБ. А службой внутренней безопасности МВД долго время руководил выходец из ФСБ.

- С кем мог быть «в доле» Сафонов – с перевозчиками, с владельцами сельскохозяйственных предприятий?

- Может быть, со своим предыдущим руководством. Если такие вещи длятся годами, где было управление собственной безопасности краевого главка? Если это вопросы, связанные с беспошлинным вывозом, то в доле с сельхозпроизводителями. Если с «Платоном» – в доле с перевозчиками. У руководителя ГАИ может быть масса способов заработка, включая организацию перевозки чего-то абсолютно легального. Товарищ майор, который едет на машине впереди автопоезда, тоже денег стоит. Перевозить что-то из региона в регион – головной боли хватит, гибдд-шник всегда остановит чужого. В общем, коррупционная ёмкость зашкаливает от двух факторов: юга и ГИБДД.

- Кто и зачем слил фотографии роскошного жилища Сафонова? Есть мнение, что депутат Александр Хинштейн, во многом выступивший ньюсмейкером этой истории – «рупор» силовиков.

- Хинштейн – человек определенной группы силовиков. В конце 90-ых, как известно, он прятался от одной группы силовиков, поддерживая другую. Мы увидели эти фотографии, и у нас сформировалось определенное отношение: «благородного героя» мы в Сафонове уже не увидим. Нам показывают несправедливость его существования.

- 20 миллионов – сумма приличная, но на фоне современных стандартов хищений в России – даже скромная…

- Согласен, у половины жителей Москвы можно найти 20 миллионов.

- Что может скрываться за отвлекающим блеском позолоченных унитазов? Может быть, какая-то другая история?

- Это сложный вопрос. Но могу сказать, что арест гаишника – прекрасное политическое средство и лучшая политтехнология в России.