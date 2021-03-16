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15 марта, понедельник

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Владимиров боится Чайку? Почему губернатор Ставрополья распустил правительство

Политика
10:22, 16 марта 2021

Владимиров боится Чайку? Почему губернатор Ставрополья распустил правительство
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

15 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров жестко отреагировал на коррупционный скандал и распустил правительство региона.

Пока все будут работать с приставкой «исполняющий обязанности», а новый состав будет утверждён после антикоррупционной проверки каждого члена правительства. Это впечатляющее решение связано со свежим коррупционным скандалом – бывший зампред правительства Александр Золотарёв задержан по подозрению во взятках на сумму 63 миллиона рублей.

Следствие полагает, что Золотарёв и бывший первый зaместитель министрa строительствa и архитектуры крaя Алексей Когaрлыцкий получали взятки от представителя одного и того же акционерного общества за покровительство при реализации госконтрактов на строительство больничных корпусов краевой детской клинической больницы, краевого клинического кардиологического диспансера в Ставрополе и Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

«Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», – прокомментировал Владимир Владимиров роспуск краевого правительства.

Sobesednik.ru поговорил о возможных причинах этой принципиальности с гендиректором Института региональных проблем Дмитрием Журавлёвым.

– Чем может быть вызвано такое решительное поведение губернатора Ставрополья? Взятки выявлены серьёзные, но в российских масштабах, скажем так, не космические. Владимиров беспокоится за свою политическую карьеру и хочет обезопасить себя этим жестом?

– Сложно сказать «беспокоится». Он не входит ни в список самых слабых, ни в список самых сильных. Но хорошая карьера – это когда ты не оставляешь возможности для неприятных неожиданностей.

Был момент, когда женщина, пострадавшая от наводнения в Ставропольском крае и не получившая выделенную государством помощь, дозвонилась до Путина. Вот тогда вопрос для Владимирова мог стоять и так: «Дорогой друг, на выход».

Но всё равно остаётся другой вопрос: дорогой друг, это же твоё правительство – как же ты его назначал? В этой ситуации чем жёстче действуешь, тем лучше.

– За время нахождения Владимирова на его посту уже несколько его назначенцев отметились в коррупции, вымогательстве, угрозах. Этот накопившийся за время губернаторства Владимирова бэкграунд мог повлиять на его сегодняшнее решение?

– Мог. В том аспекте, о котором мы и говорим. Надо себя спасать. Я бы обратил внимание ещё вот на что.

Владимир Владимиров

Проблема в том, что у него в команде встречаются люди, имеющие проблемы с законом, или в том, что сейчас в крае слишком честный прокурор (Александр Лоренц. – Прим. Sobesednik.ru)?

Лоренца считают ставленником полпреда президента в Северо-Кавказском Федеральном округе, генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Как я понимаю, прокурор края, мягко говоря, не учитывает мнение губернатора в принятии своих решений. 

– Есть конфликт или некое «двоевластие»?

– Есть «метла» из одной команды и «метла» из другой, и они метут в разные стороны. Регион занял 3 место по криминогенности среди регионов России после Москвы и Татарстана. Но Москва и Татарстан, отметим, во много раз больше по экономике и населению.

– То есть, Ставропольский край, учитывая население и экономику региона, стал практически первым по криминогенности в своей «весовой категории»?

– Да. Я это связываю с тем, что «новая метла» подняла много такого, чего на юге стараются не замечать. Юг – родоклановый регион, там многие вещи всегда прятались.

– Как бы вы описали коррупционную историю Ставропольского края и ее изменения при губернаторе Владимирове?

– По долгу службы я сталкивался со Ставропольем в 1990-е годы, будучи чиновником. Особой коррупционности тогда там не было, просто родоклановая составляющая, свойственная и Кавказу, и Ставрополю, и Краснодару.

Но Ставрополь поменьше, и группировки там поплотнее – не 100 группировок, а 10. Но именно поэтому там была тишь, гладь и божья благодать, можно было ночью по улице ходить.

– Когда изменилась ситуация?

– За последние годы.

Не потому, как мне кажется, что там стало хуже – а потому, что стали мести чище, из-под диванов выметать.

Раньше была некая стабильность: все сидели на своих местах и примерно знали, кому чего достанется.

– И тут вмешались федералы?

– Да.

– Как отмечают в прессе, у Владимирова есть мощное лобби, представители которого, впрочем, могут потерять влияние. Вы могли бы предположить, кто эти люди и что у них за проблемы?

– На мой взгляд, это силовики. Но вопрос не в том, что покровители потеряют влияние.

Вопрос в том, что в определённый момент унитаз переполняется. И тогда лучше отдать «своего», чем нести всю эту грязь с ним дальше.

Мы с вами упомянули, что Владимиров уже нарвался на критику президента. Если Чайка на него нацелился – это уже другой вопрос. Но нацелился ли? Может быть, просто пришёл новый человек, махнул метлой и задел огромное количество людей?

Ответ пока не ясен. Слишком недавно всё произошло.

Николай Васильев.

Теги: #Коррупция

Рубрика: Политика

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Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов

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Владимиров боится Чайку? Почему губернатор Ставрополья распустил правительство
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