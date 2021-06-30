Лолита для чокнутого профессора

Шутинг на ранчо

Джорджия унаследовала от умершей сестры небольшое состояние, условием для его получения было приобретение дома. Женщина приобрела ранчо, нуждающееся в ремонте, в 24 милях от университета, чтобы у дочери была возможность ездить на учебу.

К 18 годам «самая умная девочка» Жасмин Смит была хорошо известна в Америке, о ней много писали, она выступала на мероприятиях. Публичность была необходимой: Жасмин училась на выигранные гранты и деньги спонсоров.

Выступление Смит на вечере, посвященном основателям Греческой православной церкви, который проводил Греческий стипендиальный форум, сделало девушку еще популярнее. Жасмин была возмущена, что первые православные греки сжигали античные храмы и книги, пытали и убивали язычников, и посвятила свое выступление «религиозному фашизму». Смелую девушку одни одобряли, другие присылали письма с угрозами убийством.

Видимо, тогда о вундеркинде узнал некий 70-летний Томас Кайрос. Он оплатил лечение Джорджии, когда та попала в аварию, дал деньги на автомобиль, благодаря его помощи мама с дочкой отдохнули в Греции. Кайрос представлялся профессором физики и говорил, что хочет быть для девочки дедушкой.

Джорджия Смит осторожно отнеслась к престарелому поклоннику: он возмущался, что Жасмин учится в Монтане, а не в Оксфорде или Кембридже, настаивал на частых встречах, вел себя слишком настойчиво. Кайрос считал, что мать мешает дочери развиваться. Смиты отказывались от подарков и денег, которые он высылал Жасмин, но это делало его еще более одержимым.

К 19 годам Жасмин получила степень бакалавра по физике, планировала бакалавриат по компьютерным наукам и докторскую по физике, но этим планам было не суждено сбыться. На их ранчо из другого штата с целью убить Джорджию и освободить Жасмин от матери приехал Кайрос. Он пытался протаранить уличные ворота, когда Джорджия выбежала из дома. Кайрос сделал несколько выстрелов в женщину из пистолета, выбежала Жасмин...

– Почему ты плачешь? – спросил ее Кайрос. – Ты должна быть счастлива, что она умрет.

Жасмин позвонила по номеру 911, прибывшие на место полицейские застрелили Кайроса, а истекающую кровью Джорджию увезли в больницу. Несмотря на ранения в легкие, кишечник и позвоночник, она выжила, но стала инвалидом. У Жасмин врачи диагностировали тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство.