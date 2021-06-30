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Лолита для чокнутого профессора

Как самую умную девочку США погубил фанат.

Фото: соцсети

Жасмин Смит

Американка греческого происхождения Жасмин Смит начала говорить в 6 месяцев, в 9 уже читала, а в 13 лет получила степень бакалавра. Жасмин прочили великое научное будущее, но ее талант стал причиной семейной трагедии.

Все в Диснейленд, она в Стэнфорд

Мать Жасмин – Джорджия – воспитывалась в греческом приюте. Это были переоборудованные казармы с колючей проволокой недалеко от Ионического моря. Дети жили впроголодь и ночью воровали овощи с огородов. Когда Джорджии исполнилось 16 лет, она переехала в Нью-Джерси к своей тете за лучшей жизнью. Гречанка вышла замуж и родила двух детей, но супруг оказался абьюзером, и она ушла от него.

Джорджия Смит пыталась получить университетское образование, но с двумя детьми это было непросто, а в 1991 году в штате Монтана родилась Жасмин. У Джорджии не было денег на роддом, роды принимала акушерка, которая работала с животными и до этого помогла появиться на свет теленку. Она занесла роженице инфекцию, но Джорджия и Жасмин выздоровели.

Фото: соцсети
С мамой Джорджией

Спустя два года семья переехала в Калифорнию. Смиты жили в подвальном помещении. Джорджия работала семь дней в неделю с утра до ночи, и Жасмин все время была одна. Чтобы занять смышленую малышку, Джорджия дала ей книги. Девочка взахлеб читала греческий эпос и романы Чарльза Диккенса, изучала географию и математику.

В пять лет мать хотела отдать Жасмин в школу, но девочку не приняли. Это было сложное для семьи время: старшая дочь с мужем попали в аварию, и Джорджия поехала к ней, чтобы помочь в реабилитации, а когда они с Жасмин вернулись домой, оказалось, что владелец подвала выбросил все их вещи на улицу.

Джорджия купила старенький минивэн с барахлящим двигателем, и они с Жасмин какое-то время жили в нем, паркуясь на разных стоянках. Машина позволила Джорджии исполнить мечту дочери – побывать на экскурсии в Стэнфордском университете. Попасть в Стэнфорд пятилетняя девочка стремилась так же, как другие дети хотят увидеть Диснейленд.

– Как предотвратить расплавление ускорителя из-за тепла, создаваемого столкновениями частиц? – спросила Жасмин у лектора, который сильно удивился, но подробно ответил на вопрос ребенка.

Фото: соцсети
Жасмин с детства любила решать задачи

Преподаватели восхищались, однокурсники не любили

Благодаря казусу на лекции Жасмин и Джорджия познакомились с профессором Мейсоном Йеарианом, который посоветовал записать не по годам умную девочку на дистанционные курсы для детей с исключительными академическими способностями. Джорджия выиграла суд с рантье, выселившим ее на улицу, на эти деньги купила дочери подержанный компьютер и записала на курсы в Стэнфорде.

Жасмин выделялась интеллектом и на фоне одаренных детей, участников курсов, и ее проверяли: не мистификация ли это, не выполняет ли взрослый задания за девочку. Проверяющие были под большим впечатлением. Вундеркинду позволили поступить в университет Монтаны.

Жасмин легко усваивала знания, но у нее появились проблемы с однокурсниками, которые были значительно старше. В адрес девочки могли зло пошутить или пихнуть локтем. Жасмин ходила по университету со скрещенными на груди руками, она вечно была в состоянии обороны. Джорджия вынужденно сопровождала дочь на занятия, а ведь ей нужно было зарабатывать на жизнь.

В 13 лет Жасмин Смит закончила курсовую работу и получила степень бакалавра, став самым молодым бакалавром университета Монтаны. Девочка заявила, что хочет учиться дальше и получить еще 5–6 степеней в различных областях. И продолжала обучение. Но все разрушил трагический случай.

Фото: соцсети
Степень бакалавра девушка получила в 13 лет

Шутинг на ранчо

Джорджия унаследовала от умершей сестры небольшое состояние, условием для его получения было приобретение дома. Женщина приобрела ранчо, нуждающееся в ремонте, в 24 милях от университета, чтобы у дочери была возможность ездить на учебу.

К 18 годам «самая умная девочка» Жасмин Смит была хорошо известна в Америке, о ней много писали, она выступала на мероприятиях. Публичность была необходимой: Жасмин училась на выигранные гранты и деньги спонсоров.

Выступление Смит на вечере, посвященном основателям Греческой православной церкви, который проводил Греческий стипендиальный форум, сделало девушку еще популярнее. Жасмин была возмущена, что первые православные греки сжигали античные храмы и книги, пытали и убивали язычников, и посвятила свое выступление «религиозному фашизму». Смелую девушку одни одобряли, другие присылали письма с угрозами убийством.

Видимо, тогда о вундеркинде узнал некий 70-летний Томас Кайрос. Он оплатил лечение Джорджии, когда та попала в аварию, дал деньги на автомобиль, благодаря его помощи мама с дочкой отдохнули в Греции. Кайрос представлялся профессором физики и говорил, что хочет быть для девочки дедушкой.

Джорджия Смит осторожно отнеслась к престарелому поклоннику: он возмущался, что Жасмин учится в Монтане, а не в Оксфорде или Кембридже, настаивал на частых встречах, вел себя слишком настойчиво. Кайрос считал, что мать мешает дочери развиваться. Смиты отказывались от подарков и денег, которые он высылал Жасмин, но это делало его еще более одержимым.

К 19 годам Жасмин получила степень бакалавра по физике, планировала бакалавриат по компьютерным наукам и докторскую по физике, но этим планам было не суждено сбыться. На их ранчо из другого штата с целью убить Джорджию и освободить Жасмин от матери приехал Кайрос. Он пытался протаранить уличные ворота, когда Джорджия выбежала из дома. Кайрос сделал несколько выстрелов в женщину из пистолета, выбежала Жасмин...

– Почему ты плачешь? – спросил ее Кайрос. – Ты должна быть счастлива, что она умрет.

Жасмин позвонила по номеру 911, прибывшие на место полицейские застрелили Кайроса, а истекающую кровью Джорджию увезли в больницу. Несмотря на ранения в легкие, кишечник и позвоночник, она выжила, но стала инвалидом. У Жасмин врачи диагностировали тяжелое посттравматическое стрессовое расстройство.

Фото: соцсети
Жасмин до сих пор чувствует себя виноватой в том, что произошло с матерью

Смиты стали вести тихую и уединенную жизнь. Жасмин работала в фирме по ремонту и модернизации компьютеров и занималась обучением студентов. В университете Монтаны или каком-то другом она больше не училась. В 2017 году в гостях у Жасмин и ее матери побывал журналист The Atavist Magazine Майк Мариани.

– За годы обучения в университете Монтаны я все время сталкивалась с ненавистью к женщинам и предвзятостью по отношению к возрасту, – рассказала Мариани Жасмин. – Но независимо от этого и от того, что я чувствовала себя изолированной из-за отношения других студентов, я никогда не жалела, что родилась со способностями. Однако, когда я сидела там, в больнице, с моей матерью в реанимации и потом, понимая, что ее жизнь никогда не будет нормальной снова, что она будет страдать, я не хотела ничего больше, чем родиться совершенно нормальной.

Жасмин Смит до сих пор чувствует себя виноватой в том, что произошло с ее матерью. Но, по мнению Майка Мариани, девушка не потеряла страсть к новым знаниям и, возможно, когда боль наконец уйдет, она еще вернется к науке.

Фото: соцсети
Когда боль утихнет, она вернется к науке...

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Материал вышел в издании «Собеседник+» под заголовком «Лолита для чокнутого профессора».

Рубрика: Общество

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