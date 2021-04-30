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Итоги недели: Нежелательными признали юристов, журналистов, QR-коды и камеры на выборах

Отменили QR-коды и пришли за "Проектом", "Командой 29" и выборами. Sobesednik.ru подводит новостные итоги недели

Фото: Global Look Press, скриншоты, соцсети, Андрей Струнин, соцсети

Пока в России коронавирус бьет рекорды, в Москве как обычно своя атмосфера. И мы не об опостылевшей всем жаре, а об осторожном снижении темпов заболеваемости, позволившем мэрии опять всех ошарашить, но на этот раз уже в хорошем смысле: Собянин неожиданно разрешил ресторанам принимать гостей без QR-кодов и открыл фуд-корты. Конечно же, мэру снова досталось — все-таки настолько непоследовательной политики привыкший к пресловутой «стабильности» народ не видел уже давно — но новость сама по себе позитивная. В первую очередь, правда, оттого, что никто так особо и не понял, зачем вообще нужно было вводить эти QR-коды при работающем метро, но кого это теперь волнует. Лишь маркетологи Delivery Club, наверно, пустили слезу — ребята только придумали акцию с тату в виде QR-кода! Но все-таки скоро выборы, а Госдума у нас в стране пока играет большую роль, чем курьеры с едой. Хотя это дискуссионный вопрос.

У Delivery, к слову, хотя бы есть конкуренты, взять ту же «Яндекс.Доставку» или «Самокат», а вот депутаты этим похвастаться могут далеко не всегда. Кое-где в Москве, конечно, организуют всяких спойлеров и прочих однофамильцев, в отдельных округах даже придумывают какие-то сложные спарринги вроде Обухов-Вассерман (205 округ) или Литвинович-Брюханова-Хованская (198 округ) — в обоих случаях «Единая Россия» кандидата не выставила вообще. Но в целом по стране так сильно заморачиваться не стали: нужный результат будут обеспечен трехдневным и электронным голосованием, а в рамках PR-концепции спасения репутации выборов в глазах народа решили ещё и убрать из интернета трансляцию с УИКов. ЦИК объяснил это желанием сэкономить денег, но, учитывая размер суммы, это даже на отговорку не тянет. Памфилова ещё сказала, что трансляции все равно смотрит «очень маленькая группа людей». В «Голосе» подсчитали — «очень маленькой группой людей» на выборах в разные годы оказались от 2 до 8 млн граждан. Ну да, скромненько так. Однако даже если бы за камерами действительно никто не следил, их стоило бы оставить просто ради того, чтобы хотя как-то увеличить доверие к процессу. Но результат оказался важнее.

Немудрено, что над непризнанием их выборов уже задумались в Европарламенте. Хотя давайте на чистоту, что там в европах признают, не суть как важно. Взять в пример того же Лукашенко, который на этой неделе объявил охоту на журналистов и правозащитников новым национальным видом спорта (у нас начинание подхватили, но об этом чуть позже). Да, последствия западного давления есть, но в случае с Беларусью они не столь значительны, если, конечно, верить тамошним властям, а они уже выставили Кремлю счет за экономические санкции. Мы, правда, платить продолжим из собственного кармана, но тут не до экономии, это же не трансляция ЦИК в интернете и не дорога в деревне Верхний Карбуш Омской области, жители которой решили обратиться за помощью к Ангеле Меркель.

К огромному сожалению, оказалось, что муниципальные дороги в России не вполне входят в сферу ответственности германского канцлера. Можно было бы попробовать дойти до Путина, однако «Прямая линия» только закончилась, а свободного времени у российского лидера почти нет. Человек трудится, пишет статьи на 40 тысяч знаков о становлении украинской государственности. Зачем только непонятно, но после долгих рассуждений на тему, что там, по мнению Путина, ещё в составе Украины российское, напрягаются невольно все. Не только в Киеве, но и в Москве. В целом же статья очень на любителя, эксперты находят там «школьные ошибки», а что найдут военные, которых её изучить обяжут, — вопрос либо очень непростой, либо риторический. Всерьез же говорить здесь об исторической составляющей этого текста мы не будем. 

Все-таки изучать историю по эссе политика — это как погружаться в искусство по подборкам на PornHub (там вдруг решили заняться культурным просвещением) или поднимать вопрос о юридических формах нетрадиционных союзов в нашей Госдуме. В последнее попробовал ЕСПЧ, но получилось так себе. Кажется, депутаты даже не поняли, о чем идет речь — с такой спешкой они побежали кричать, что гей-браки противоречат обнуленной Конституции и вмешиваются в суверенную национальную политику. Ну, может в следующий раз они хотя бы потрудятся прочитать, что конкретно комментируют, но, судя по принятому закону «против ФБК*», это навряд ли. Его принимали персонально под Навального и как-то не подумали, что второй в федеральном списке ЕР глава МИД Сергей Лавров за ручку здоровается с террористами из Талибана**. Неловко вышло, но ведь понятно же, что «друзьям — всё, врагам — закон». Так уж повелось.

Кстати, в стане врагов все прибавляется и прибавляется. В лучших традициях Беларуси у нас нанесли уже далеко не первый, но пока наиболее ощутимый удар по расследовательской журналистике — издание «Проект»*** признали «нежелательной организацией», фактически запретив его работу, а его журналистов и журналистов «Открытых медиа» — «иностранными агентами». Одновременно Генпрокуратура заблокировала сайт правозащитного объединения «Команда 29», которое годами действовало на нервы следователям ФСБ, привыкшим устраивать из дел о госизмене тихие засекреченные междусобойчики и получать за это звездочки на погоны, не привлекая внимания общественности. 

Власти давно и последовательно уничтожают в стране профессиональную журналистику. Не первый год идут атаки на правозащитные организации. Иностранными агентами уже были признаны «Мемориал», «Медуза», «Радио Свобода», вынужденные закрыться из-за этого VTimes**** и многие другие. Случай с «Проектом» стал первым, когда статус «нежелательной организации» получило СМИ. До этого таковыми признавались лишь общественно-политические организации вроде связанной с Ходорковским «Открытой России»*****. Хотя уже сейчас понятно, что журналистами дело не ограничится — «нежелательный» «Бард-колледж»*** из США работал с возглавляемым главой Счетной палаты Алесеем Кудриным факультетом СПбГУ; иностранным агентом на этой неделе признали «Институт права и публичной политики», которым руководили ведущие представители российского юридического сообщества: вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова, бывший судья ЕСПЧ от России Анатолий Ковлер и многие другие. Как принято говорить, маховик репрессий раскручивается и попасть под него уже могут не только представители внесистемной оппозиции, но и встроенные в систему организации. Остается лишь надеяться, что у набирающего обороты катка есть педаль тормоза.

*ФБК и штабы Навальнго запрещены в России, объявлены экстремистским организациями (решение суда ещё не вступило в силу). ФБК также объявлен «иностранным агентом».

**Движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.

***«Проект» и «Бард-колледж» объявлены в России «нежелательными организациями».

****«Мемориал», «Медуза», «Радио Свобода», VTimes и «Институт права и публичной политики» объявлены в России «иностранными агентами».

*****«Открытая Россия» объявлена в России «нежелательной организацией» и ликвидирована.

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