Кому арест, кому госпитализация: как изолируют независимых кандидаток перед выборами
Против кандидаток в депутаты в России начали использовать даже здравоохранительные структуры
Твиттер-аккаунт организации «Социалистическая альтернатива» сообщает, что их московской соратнице Ксении Безденежных грозит десять суток ареста.
Накануне полицейские агрессивно свернули ее куб, который она использовала для наглядной агитации. Троцкистка намеревается участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму.
Срочно! Ксению Безденежных хотят закрыть на 10 суток#Москва #выборы #режим pic.twitter.com/aHdO43pnoq— Социалистическая Альтернатива (@RuSocialist) July 14, 2021
Саму Ксению вызвали в ОВД «Соколиная гора» по поводу ее заявления о краже агитационного куба, но в итоге против нее составили протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления.
«Игнорируя избирательное законодательство, полиция посчитала установку куба и сбор подписей возле него митингом, подлежащим согласованию в префектуре, хотя территориальный избирком с этим не согласен»
, – говорится в заявлении организации. Члены «Социалистической альтернативы» опасаются, что таким образом кадидатку могут закрыть на весь оставшийся срок для сбора подписей.
Другой необычный способ освободить выборный процесс от независимых кандидатов предприняли в Мурманске.
Глава «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщает, что в Мурманске Октябрьский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации Виолетты Грудиной, которая намерена участвовать в выборах депутатов горсовета региональной столицы.
Виолетту Грудину принудительно госпитализировали якобы из-за нарушения режима самоизоляции, а срок госпитализации обозначили до получения отрицательного теста. Активистка предоставила суду отрицательный результат теста в понедельник.
«Суд не стал учитывать тот факт, что приглашенный Роспотребнадзором медик заявил, что Грудина не нуждается в госпитализации»
, – пишет Чиков со ссылкой на адвоката Владислава Жейнова.
Карательная медицина вернулась: меня, кандидата в депутаты горсовета Мурманска, насильно пытается упрятать в больницу главный санитарный врач области: https://t.co/eToQxTCKtN pic.twitter.com/WKKPthg1Ks— Violetta Grudina (@violettagrudina) July 9, 2021
Теги: #Выборы в Госдуму
Рубрика: Политика