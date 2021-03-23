Кому арест, кому госпитализация: как изолируют независимых кандидаток перед выборами

Саму Ксению вызвали в ОВД «Соколиная гора» по поводу ее заявления о краже агитационного куба, но в итоге против нее составили протокол об организации публичного мероприятия без подачи уведомления.

«Игнорируя избирательное законодательство, полиция посчитала установку куба и сбор подписей возле него митингом, подлежащим согласованию в префектуре, хотя территориальный избирком с этим не согласен»

, – говорится в заявлении организации. Члены «Социалистической альтернативы» опасаются, что таким образом кадидатку могут закрыть на весь оставшийся срок для сбора подписей.

Другой необычный способ освободить выборный процесс от независимых кандидатов предприняли в Мурманске.

Глава «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщает, что в Мурманске Октябрьский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации Виолетты Грудиной, которая намерена участвовать в выборах депутатов горсовета региональной столицы.

Виолетту Грудину принудительно госпитализировали якобы из-за нарушения режима самоизоляции, а срок госпитализации обозначили до получения отрицательного теста. Активистка предоставила суду отрицательный результат теста в понедельник.

«Суд не стал учитывать тот факт, что приглашенный Роспотребнадзором медик заявил, что Грудина не нуждается в госпитализации»

, – пишет Чиков со ссылкой на адвоката Владислава Жейнова.