В Мурманске обстреляли штаб Навального, а его координаторку задержали

В городе Мурманске задержана координаторка штаба Навального Виолетта Грудина. Об этом она пишет в своем телеграм-канале.

Ее доставили в Октябрьский районный суд. При этом ей не выдали повестку, по какой статье ее хотят судить — не уточняют. Говорится, что ее подозревают в совершении административного правонарушения.

Сегодня же на месте штаба работают криминалисты. Неизвестные расстреляли окна помещения, а ранее Виолетта Грудинина обнаружила в своем почтовом ящике мишень.

Ранее неизвестные уже взламывали офис штаба и раскрашивали в нем стены.

Грудина отмечает, что проблемы вокруг организации обострились в момент, когда она приняла решение баллотироваться в мурманский горсовет. Ранее на нее уже было заведено два дела. В феврале на нее напал неизвестный, но полиция не стала возбуждать уголовное дело по этому факту.

Кроме того, против сотрудницы штаба начали использовать клевету. Неизвестный распространял листовки с информацией о том, что Грудина совращает несовершеннолетних.