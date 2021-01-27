На координатора штаба Навального в Мурманске завели два дела, ее везут в суд

В Мурманске сотрудники правоохранительных органов задержали координатора штаба Алексея Навального Виолетту Грудину.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на Telegram-канал Грудиной.

Сообщается, что координатора доставили в ОВД. На нее оформили протокол за организацию митинга 23 января (статья 20.2. КОАП РФ), в настоящий момент составляется еще один протокол по той же статье за призывы к акции.

По словам Грудиной, сейчас ее везут в Октябрьский районный суд.

Тем временем в Москве сообщили о проведении обыска в квартире находящегося в СИЗО Алексея Навального. Также силовики пришли в квартиру на Автозаводской, которая принадлежит его супруге Юлии. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), пишет «Дождь».