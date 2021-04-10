В Мурманске неонацисты напали на квартиру главы местного штаба Навального

Координатор штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетта Грудина сообщила, что двери в её квартиру неизвестные залили монтажной пеной, а на двери агрессоры нарисовали нацистскую свастику. Соответствующие фотографии политик выложила у себя в соцсетях (свастику он заблюрила, как того требует закон). Она связала это нападение с возможным выдвижением на пост депутата городского совета, добавив, что в ответ официально заявляет о своем выдвижении.

Напавшие на жилище г-жи Грудиной не только испортили дверь её квартиры, но и распространили в почтовых ящиках её дома листовки с ничем не подкрепленными обвинениями и призывами к насилию в отношении женщины: «В нашем спокойном северном городе появилась банда нелюдей, склоняющих детей к гомосексуализму и иным непристойностям. Их лидером является Грудина Виолетта (...) Давайте вместе защитим наш город от этой нечисти», — говорится в тексте материалов. Там также указаны номер телефона, адрес и фотографии Грудиной.

Глава штаба Навального обратилась в правоохранительные органы. Она написала несколько заявелний о порче имущества (статья 167 УК РФ), клевете (128,1 УК РФ) и публичной демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП РФ).

Комментируя произошедшее в своем Twitter, активист назвала это политическим давлением, вызванным её возможным выдвижением в городской парламент: «К чему это? Всё, чтобы я не пошла в кандидаты на пост депутата горсовета. Выкусите! Я официально выдвигаю свою кандидатуру».