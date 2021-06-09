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Меркель бессильна: Немецкие власти отказались ремонтировать дорогу в омской деревне

Местные же чиновники все-таки пообещали сельчанам построить дорогу в 2022 году

Фото: Скриншот с GoogleMaps

деревня Верхний Карбуш

Из Германии пришел ответ жителям деревни Верхний Карбуш Омской области, сообщает телеканал «Дождь». В июне россияне из глубинки попросили канцлера Ангелу Меркель заасфальтировать главную улицу в их поселении.

Местный депутат Ирина Дроздова рассказала, что в письме из Германии представительница канцлера Надин Вахтер выразила соболезнования по поводу такой инфраструктурной проблемы в российской деревне.

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ», – цитирует СМИ Вахтер. Но при этом в ведомстве отметили, что госпожа Меркель никак не может повлиять на это.

Дроздова же отметила, что после публикации заявления районные чиновники пообещали построить дорогу в 2022 году.

Рубрика: Общество

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