Меркель бессильна: Немецкие власти отказались ремонтировать дорогу в омской деревне

Из Германии пришел ответ жителям деревни Верхний Карбуш Омской области, сообщает телеканал «Дождь». В июне россияне из глубинки попросили канцлера Ангелу Меркель заасфальтировать главную улицу в их поселении.

Местный депутат Ирина Дроздова рассказала, что в письме из Германии представительница канцлера Надин Вахтер выразила соболезнования по поводу такой инфраструктурной проблемы в российской деревне.

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ», – цитирует СМИ Вахтер. Но при этом в ведомстве отметили, что госпожа Меркель никак не может повлиять на это.

Дроздова же отметила, что после публикации заявления районные чиновники пообещали построить дорогу в 2022 году.