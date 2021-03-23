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Аркадий Любарев: "Когда решили, что это уже дно, снизу вдруг постучали"

На минувшей неделе ЦИК принял решение об отмене общедоступных видеотрансляций с избирательных участков во время выборов в Госдуму

Фото: Facebook

Видеонаблюдение за работой избирательных участков появилось по инициативе Владимира Путина, озвученной им в 2011 году. Очередное изменение правил игры обсуждаем с политологом, электоральным экспертом Аркадием Любаревым.

– Как можно охарактеризовать решение ЦИК?

– Это, безусловно, сильный удар по открытости выборов. Видеонаблюдение позволяло хоть что-то контролировать. Особенно это было нужно на тех участках, где не было наблюдателей. А сейчас, при трехдневном голосовании, очень важно наблюдать, что происходит на участках ночью. В общем, это решение ЦИК сильно снижает уровень контроля за ходом голосования. Ведь, если на каком-то участке вдруг возникали какие-то подозрительные цифры, сразу можно было узнать, что там произошло. Можно было срочно прислать туда наблюдателей.

– А тот служебный портал для партий и кандидатов, что Элла Памфилова все-таки оставила, сравним по эффективности с общедоступным?

– То, что он служебный, уже означает, что будут какие-то ограничения. Он не отражает полной картины. Очень надеюсь, что будут какие-то возможности для просмотра. Есть партийные наблюдатели, есть не партийные – они всегда дополняли друг друга. Возможно, удастся вести просмотр через некоторые партии.

– Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц у себя в Facebook назвал ситуацию с российскими выборами «стремительной деградацией». На ваш взгляд, это решение ЦИК было уже последним ее этапом, или еще осталось, что портить?

– Как говорится, когда решили, что это уже дно, снизу вдруг постучали. Не представляю, что еще может выкинуть ЦИК. Вроде, все законы они уже написали, но, тем не менее, ожидать можно всякого.

– Как думаете, заявление депутатов Европарламента о возможности непризнания результатов наших выборов в случае нарушений, связано с отменой трансляций?

– Нет, думаю, что это готовилось очень давно и связано с ранее существовавшими проблемами. В том числе – с лишением [большого числа граждан] пассивного избирательного права (согласно результатам исследования движения «Голос», это как минимум 9 млн человек, не считая сотрудников Штабов Навального* и ФБК*, а также просто сочувствующих. – Ред.).

– Как можно расценивать заявление спикера Госдумы Володина о том, что вышеозначенное заявление – это «внешнее давление»?

– Это все – пустые разговоры. У России есть договоренности по линии Совета Европы и они имеют право контролировать, что происходит на выборах. И они этим занимаются. Если вам это не нравится, выходите из Совета Европы, выходите из ОБСЕ и будет вам счастье.

*Штабы Навального и Фонд Борьбы с коррупцией (ФБК) признаны в России экстремистскими организациями (решение суда пока не вступило в законную силу) и внесены Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

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