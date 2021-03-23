Аркадий Любарев: "Когда решили, что это уже дно, снизу вдруг постучали"

Видеонаблюдение за работой избирательных участков появилось по инициативе Владимира Путина, озвученной им в 2011 году. Очередное изменение правил игры обсуждаем с политологом, электоральным экспертом Аркадием Любаревым.

– Как можно охарактеризовать решение ЦИК?

– Это, безусловно, сильный удар по открытости выборов. Видеонаблюдение позволяло хоть что-то контролировать. Особенно это было нужно на тех участках, где не было наблюдателей. А сейчас, при трехдневном голосовании, очень важно наблюдать, что происходит на участках ночью. В общем, это решение ЦИК сильно снижает уровень контроля за ходом голосования. Ведь, если на каком-то участке вдруг возникали какие-то подозрительные цифры, сразу можно было узнать, что там произошло. Можно было срочно прислать туда наблюдателей.

– А тот служебный портал для партий и кандидатов, что Элла Памфилова все-таки оставила, сравним по эффективности с общедоступным?

– То, что он служебный, уже означает, что будут какие-то ограничения. Он не отражает полной картины. Очень надеюсь, что будут какие-то возможности для просмотра. Есть партийные наблюдатели, есть не партийные – они всегда дополняли друг друга. Возможно, удастся вести просмотр через некоторые партии.

– Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц у себя в Facebook назвал ситуацию с российскими выборами «стремительной деградацией». На ваш взгляд, это решение ЦИК было уже последним ее этапом, или еще осталось, что портить?