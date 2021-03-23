Аркадий Любарев: "Когда решили, что это уже дно, снизу вдруг постучали"
На минувшей неделе ЦИК принял решение об отмене общедоступных видеотрансляций с избирательных участков во время выборов в Госдуму
Видеонаблюдение за работой избирательных участков появилось по инициативе Владимира Путина, озвученной им в 2011 году. Очередное изменение правил игры обсуждаем с политологом, электоральным экспертом Аркадием Любаревым.
– Как можно охарактеризовать решение ЦИК?
– Это, безусловно, сильный удар по открытости выборов. Видеонаблюдение позволяло хоть что-то контролировать. Особенно это было нужно на тех участках, где не было наблюдателей. А сейчас, при трехдневном голосовании, очень важно наблюдать, что происходит на участках ночью. В общем, это решение ЦИК сильно снижает уровень контроля за ходом голосования. Ведь, если на каком-то участке вдруг возникали какие-то подозрительные цифры, сразу можно было узнать, что там произошло. Можно было срочно прислать туда наблюдателей.
– А тот служебный портал для партий и кандидатов, что Элла Памфилова все-таки оставила, сравним по эффективности с общедоступным?
– То, что он служебный, уже означает, что будут какие-то ограничения. Он не отражает полной картины. Очень надеюсь, что будут какие-то возможности для просмотра. Есть партийные наблюдатели, есть не партийные – они всегда дополняли друг друга. Возможно, удастся вести просмотр через некоторые партии.
– Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц у себя в Facebook назвал ситуацию с российскими выборами «стремительной деградацией». На ваш взгляд, это решение ЦИК было уже последним ее этапом, или еще осталось, что портить?
– Как думаете, заявление депутатов Европарламента о возможности непризнания результатов наших выборов в случае нарушений, связано с отменой трансляций?
– Нет, думаю, что это готовилось очень давно и связано с ранее существовавшими проблемами. В том числе – с лишением [большого числа граждан] пассивного избирательного права (согласно результатам исследования движения «Голос», это как минимум 9 млн человек, не считая сотрудников Штабов Навального* и ФБК*, а также просто сочувствующих. – Ред.).
– Как можно расценивать заявление спикера Госдумы Володина о том, что вышеозначенное заявление – это «внешнее давление»?
– Это все – пустые разговоры. У России есть договоренности по линии Совета Европы и они имеют право контролировать, что происходит на выборах. И они этим занимаются. Если вам это не нравится, выходите из Совета Европы, выходите из ОБСЕ и будет вам счастье.
*Штабы Навального и Фонд Борьбы с коррупцией (ФБК) признаны в России экстремистскими организациями (решение суда пока не вступило в законную силу) и внесены Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов
Теги: #Выборы в Госдуму, #ЦИК
Рубрика: Политика