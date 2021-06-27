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"Борец с коррупцией", написавший донос на издание "Проект", получал миллионы из госбюджета

Бизнесмен, помимо жалоб на "иноагентов", занимается торговлей в Анапе.

Фото: Instagram fpbbk_szfo

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, написавший донос на российское издание «Проект»*, в свое время зарабатывал миллионы рублей на государственных закупках, обратил внимание Sobesednik.ru. Почти все тендеры с его участием проходили на безальтернативных условиях.

Бородин являлся учредителем ООО «Стройинвест», которое занималось ремонтом и строительством зданий. СМИ утверждали, что эта компания аффилирована с бывшим депутатом Госдумы от «Справедливой России» Игорем Касьяновым.

С 2011 по 2014 годы «Стройинвест» активно участвовал в госзакупках, в общей сложности заработав на них около 160 млн рублей, следует из данных системы СПАРК. Наибольшую сумму - 153 млн - компания должна была получить от Центрального регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России. За эту сумму «Стройинвест» планировал возвести центр управления в кризисных ситуациях МЧС в Туле. Однако контракт в итоге был расторгнут после обращения подрядчика. 

Кроме того, «Стройинвест» получал деньги от инженерных служб московских районов и от театра «Уголок дедушки Дурова». Среди прочего, компания Бородина проводила строительно-монтажные работы в театре и ремонтировала крыши в Северном Бутово. 

В 2017 году «Стройинвест» был ликвидирован по решению арбитражного суда. 

За последний 20 лет Бородин являлся учредителем десяти организаций, семь из которых на данный момент уже не существуют. Сейчас он руководит НПО «Аквакультура-Кубань», которое занимается торговлей в Анапе. А в 2017-м Бородин возглавил «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией», зарегистрированный в Мытищах. В своих соцсетях организация использует аббревиатуру ФПБК, напоминающий сокращение фонда сторонников Алексея Навального. Би-би-си рассказывала, что ФПБК создали при содействии «Единой России» как ответ структурам Навального.

Baza ранее сообщила, что именно Бородин является автором доноса на издание «Проект», который признали нежелательной организацией в России, а ряд его журналистов - иностранными агентами. В разговоре с Би-би-си мужчина подтвердил, что писал такое заявление.

— "Проект" под контролем и финансируется Конгрессом США. Ни о какой независимости речь идти не может! У нас в России только более-менее сейчас стало тихо-спокойно. Зачем нам сейчас, чтобы у нас повторялось, как в Киеве? Если вот такие "Проекты" будут вводить в заблуждение наше общество? - заявил он Би-би-си.

Ранее Бородин уже писал доносы в Генпрокуратуру. Так, в 2019-м он попросил тогдашнего генпрокурора Юрия Чайку заблокировать инстаграм певицы Ольги Бузовой из-за видео «Я блокадница».

Бородин ранее входил в руководство «Молодежного антикоррупционного проекта» «Единой России», а также в экспертный совет комитета Госдумы по безопасности. Также он состоит в общественном совете при УВД Северо-Западного округа Москвы.

*15 июля Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» в России деятельность американской компании Project Media, Inc, издателя «Проекта». Одновременно с этим Минюст России включил пятерых журналистов издания в список «СМИ — иностранных агентов», в том числе главного редактора «Проекта» Романа Баданина. Кроме того, в реестр «иноагентов» попали главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош и ее заместитель Максим Гликин, а также корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная.

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