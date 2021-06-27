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В Москве начали делать татуировки с QR-кодами для прохода в рестораны и бары

Вакцинированные москвичи смогут посещать заведения общепита с помощью временных татуировок с QR-кодами

Фото: Global Look Press

Вакцинированные от коронавируса москвичи или переболевшие им за последние полгода смогут посещать заведения общепита с помощью временной татуировки с изображением их QR-кода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды Delivery Club. 

Как сообщается, сервис доставки еды вместе с интернет-магазином временных татуировок запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. 

«С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города», – говорится в сообщении. 

Чтобы получить временную татуировку, необходимо сделать заказ на сайте интернет-магазина и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. 

Как отмечается, татуировка будет держаться две недели. Всего будет доступно шесть вариантов оформления QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя. 

С 28 июня в Москве и Подмосковье введены ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Теперь посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек можно только предъявив QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел им не более чем полгода назад, а также при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.  

Теги: #QR-код, #Москва

Рубрика: Общество

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