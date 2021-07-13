Путин предположил, что с его статьей об Украине сложно поспорить

Владимир Путин выразил надежду, что руководство действующей власти в Украине и их спонсоры внимательно изучат его текст от 12 июля об Украине.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что пока подробно не изучил статью, но отметил, что может только позавидовать способности президента РФ потратить столько времени на архивную работу.

«Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах», – цитирует Путина «Росбалт».

Президент полагает, что поспорить с этим материалом будет сложно, поскольку в нем использованы исторические документы.

«Есть еще некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы», – объяснил свою публикацию глава государства РФ.