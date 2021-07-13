Сегодня, в 0:14

Путин предположил, что с его статьей об Украине сложно поспорить

Путин выразил надежду, что руководство действующей власти в Украине внимательно изучат его новую статью

Фото: Global Look Press

Владимир Путин выразил надежду, что руководство действующей власти в Украине и их спонсоры внимательно изучат его текст от 12 июля об Украине.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что пока подробно не изучил статью, но отметил, что может только позавидовать способности президента РФ потратить столько времени на архивную работу.

«Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах», – цитирует Путина «Росбалт».

Президент полагает, что поспорить с этим материалом будет сложно, поскольку в нем использованы исторические документы.

«Есть еще некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы», – объяснил свою публикацию глава государства РФ.

Поделиться статьей
Персона
Общество 4 часа назад

Китай хочет дружить или имеет виды на восток России?

Расследование 5 дней назад

Могилу Тесака никто не осквернял. Она утопает в цветах и нацисткой символике

Происшествия 1 неделю назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Политика 3 часа назад

На Красной площади в Москве задержали мужчину в футболке "Свободу Навальному!"

Общество 4 часа назад

Китай хочет дружить или имеет виды на восток России?

Политика 4 часа назад

"Песков перегрелся на жаре": политолог напомнил представителю Кремля, кто президент России

Общество 5 часов назад

60-летний мужчина в Москве просто так убил 20-летнего парня

Политика 5 часов назад

Когда в ЕС одобрят российские вакцины? СМИ спрогнозировали сроки

Общество 5 часов назад

В Волгограде создателя движения "граждане СССР"* посадили на 6 лет за экстремизм

Общество 5 часов назад

"Куйвашев, строители сами в этой пробке стоят": в сети иронизируют над выступлением главы Свердловской области

Общество 6 часов назад

"Теперь он обязан на ней жениться, и пофиг, что ей 75 лет": в сети шутят над историей с Крита

Общество 6 часов назад

Невеста без Covid-теста: в Туве временно запретили заключать браки

Общество 6 часов назад

"Хамзаев, главное не курение, а производительность труда": общественнику врезали за глупую инициативу

Общество 7 часов назад

"Началось опять по новой": россияне испугались слов Пескова об ужесточении "ковидных" ограничений

Политика 7 часов назад

Дмитрий Песков: Казаки станут росгвардейцами там, где их много

Общество 8 часов назад

Европейский суд по правам человека обязал Россию разрешить однополые союзы

Происшествия 15:34

Движение на МЦД-2 восстановлено, пассажиров просят следить за изменениями графика

Для урегулирования ситуации к вечернему часу пик в расписание поездов на всем диаметре внесены серьезные корректировки

Здоровье и дом 9 часов назад

Миндзрав назвал тромбоз самым часто встречающимся осложнением после коронавируса

Общество 9 часов назад

Lufthansa заменит приветствие "Дамы и господа" на гендерно-нейтральное

Происшествия 10 часов назад

Мужчину, который грозился спрыгнуть с балкона вместе с ребенком, задержали

Общество 10 часов назад

Илон Маск ответил аплодисментами на твит Рогозина о российских олигархах и космосе

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика