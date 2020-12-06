Народу – вакцину, фронтовикам – допрос. Смотри, не перепутай! Итоги недели

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на пять тысяч знаков.

На этой неделе много шума неделал материал «Медиазоны», которая узнала, что показатели в открытых данных Роспотребнадзора по смертности от коронавируса гораздо меньше, чем в закрытых данных Минздрава, достоверность этого, кажется, подтвердила даже вице-премьер Татьяна Голикова, а Песков сказал, что никакой проблемы в этом не видит — методики, мол, разные, хотя понятно, что методика та же, что и всегда — неважно как голосуют, важно как считают,

и после подобных открытий удивляться недоверию вакцинации «Спутником V» было бы странно — однозначно готовы привиться им лишь 9% россиян, но эти ответы были даны еще до того, как Голикова перед Новым годом заявила, что после вакцинации 42 дня нельзя употреблять алкоголь — теперь план с вакцинацией под большим вопросом, впрочем, помочь тут могут по 5 тысяч «добровольцев» в день от вооруженных сил, а чтобы в этом не было никаких сомнений, ответственными Мишустин назначил лично губернаторов, но едва ли они ради увеличения доверия вакцине решат вакцинироваться в прямом эфире, как Буш, Клинтон и Обама,

со стороны же вся массовая вакцинация продолжает выглядеть как очередная гонка с Западом, ведь Путин сказал о ней сразу после аналогичных заявлений из Лондона и Вашингтона (подключилась и Турция), а Собянин подсуетился и всех обогнал, запустив её уже в субботу, при этом есть и разница, например, в США и Британии одними из первых вакцину дадут хроникам и пожилым, чего не скажешь об аналогичной практике у нас, и лишь российским силовикам, как известно, страх неведом:

СК на пике пандемии решил вызвать всех оставшихся фронтовиков на допросы из-за возбужденного дела о геноциде советских граждан во время Великой Отечественной войны, чего, как считают некоторые историки, не было, а вот можно ли считать за попытку геноцида рассылку людям глубоко за 90 повесток с требованием прийти на «допрос», большой вопрос — если ветеранам не станет плохо от одного вида этого документа, то они рискуют подхватить ковид, добираясь до следователя, решившего порасследовать дело 80-летней давности,

а пока в СК борются за права людей давно умерших, прокуратура и МВД продолжают преследовать тех, кто напоминает о нарушении прав человека здесь и сейчас: с одной стороны тут — почти месячная проверка «Мемориала», а с другой — попытка выгнять из страны директора проекта «Правовая инициатива» Ванессу Коган, которая живет здесь уже 11 лет, вышла за муж и родила двоих детей: «Если российские власти считают "угрозой безопасности" защиту жертв домашнего насилия, пыток, похищений и насильственных исчезновений, значит, их представление о таких угрозах расходится с мнением большинства жителей нашей страны», — вступаются за Коган российские правозащитники, включая членов СПЧ при президенте России,

впрочем, выдворение на этой неделе произошло не только с правозащитниками: Анатолий Чубайс, как известно, покинул «Роснано», — причины его отставки мы не знаем, но новая должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями едва ли похожа на повышение, да и за что повышать-то, если никаких видимых успехов в нанотехнологиях мы так и не наблюдаем, а репутация Чубайса среди россиян, мягко говоря, не очень, хотя все остальные чиновники ушли от него не так далеко — всех их недолюбливают и считают, что они работают из рук вон плохо: «В семье не без урода», — комментирует Песков, — и то верно, правда, глядя на цифры, «уродов» среди них явно многовато, хотя, признаться, иногда не сильно лучше оказываются и их западные коллеги, взять хоть венгерского депутата, которого застукали на гей-оргии в центре Брюсселя с наркотиками в сумке — всё бы ничего, как говорится, всякому своё, но он оказался многолетним поборником традиционных ценностей и запретов на однополые браки — действительно неловко вышло (на трубе, по которой он пытался убежать от полиции даже установили памятную табличку),

отличились и другие депутаты, уже в Молдове, где парламент вступил в открытую конфронтацию с избранным лидером Майей Санду — не дожидаясь её вступления в должность соратники Додона отрезали часть президентских полномочий: она не сможет контролировать спецслужбы, что неприятно, когда ты заявляешь о намерении бороться с коррупцией в стране — Санду не заставила себя долго ждать и собрала несогласованный митинг, заявив о попытке захвата власти и о необходимости досрочной отставки парламента,

а в России тем временем главная сложность не в том, как от депутатов избавиться, а как их оставить на месте: с разных сторон посыпались новости о технологических решениях, связанных с тем, как Кремль будет использовать малые партии для сохранения конституционного большинства за «Единой Россией» — не то объединят половину на базе «Справедливой России», не то просто укажут на их место, как это происходит с неожиданно успешными «Новыми людьми», точно пока известно только одно — цирк этот нам обеспечен надолго.