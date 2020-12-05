В столице стартовала вакцинация против коронавируса: Фоторепортаж

В первую очередь прививки от COVID-19 делают сотрудникам образовательных и медицинских учреждений, а также соцслужб.
05 декабря, суббота
04 декабря, пятница
03 декабря, четверг
В первую очередь прививки от COVID-19 делают сотрудникам образовательных и медицинских учреждений, а также соцслужб.
Многим наблюдателям, мне например, кажется, что у них все схвачено. Они там делают, что хотят. Однако совершение подобных шагов, таких как принятие этого закона, дают основание предположить, что не так уж там у них все схвачено. И не все так здорово, и не все они там так хорошо контролируют. По крайней мере, такое впечатление возникает