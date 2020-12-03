Избранный президент Молдовы устроила несанкционированный митинг у парламента

Избранный президент Молдовы Майа Санду устроила многотысячный митинг у здания парламента Республики. Она сочла инициативу депутатов социалистического блока передать контроль над Службой информации и безопасности от главы государства к парламенту «попыткой захвата власти». Она также потребовала отказаться от обсуждения и других законопроектов.

«Мы должны избавиться от воров в парламенте», — заявила она во время выступления. Люди, пришедшие на протестную акцию, скандировали «Справедливость для людей» и «Уходите». Также в организации несанкционированного митинга приняла участие партия «Действие и солидарность», отмечает издание NewsMaker.

Полиция оценила число участников мероприятия более чем в пять тысяч человек. При этом стражи порядка не разгоняют собравшихся, однако им в итоге могут грозить штрафы так как акция не согласована с властями.

В повестке протестной акции также находится тема коррупции, в частности это касается претензий к уходящему президенту Игорю Додону: «Действующий президент Игорь Додон в панике! Им движет страх! На выборах президента он получил вотум недоверия и теперь боится ответственности. Он боится потерять контроль над спецслужбами, боится, что будут раскрыты его серые схемы и он будет привлечен к ответственности. Его уже ничего не спасет!», — передает «Интерфакс» слова соратника Санду Владимира Боли.