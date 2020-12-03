Санду отказалась от резиденции: "Не буду тратить госденьги на свое содержание"

Избранный президент Молдовы Майа Санду заявила, что после вступления в должность останется жить в своей собственной квартире в Кишиневе и не намерена переезжать в загородную президентскую резиденцию в Кондрице. Она считает, глава государства должен экономить деньги налогоплательщиков, которые тратятся на его содержание.

«Я не пойду в резиденцию в Кондрице и не буду тратить государственные деньги на свое содержание. Как я жила до сих пор в своей квартире, так там и останусь»,

— приводит её слова AVA со ссылкой на выступление на телеканале Moldova 1.

Санду уже объявила, что намерена пересмотреть состав госаппарата, а также пообещала избавиться от двухметрового забора, установленного возле здания администрации президента. Это, по её словам, станет «символом сближения президента и народа».

Напомним, что Майа Санду является прозападным политиком, конкурента которой Игоря Додона на выборах открыто поддерживал президент РФ Владимир Путин. С избранием её поздравляли непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская и российский оппозиционный политик Алексей Навальный, заверивший, что она намерена бороться с коррупцией в Молдове.

Также избранный президент заявила, что намерена вывести из страны всех российских миротворцев и склады вооружений, которые они охраняют. Вместо военных она планирует привлечь в регион наблюдателей от ОБСЕ.