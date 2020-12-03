Парламент Молдовы без обсуждения урезал полномочия избранного президента

Служба информации и безопасности Молдовы будет выведена из-под контроля главы государства. Соответствующий законопроект сегодня принял парламент Республики, который сам теперь станет контролировать спецслужбу. Он был одобрен сразу в двух чтениях и при этом не сопровождался обсуждением.

Принять этот закон удалось с минимальным перевесом — за него проголосовали 51 из 101 депутатов. Все они представляли Партию социалистов и фракцию партии «Шор». Теперь заксобрание будет отвечать за назначение главы ведомства и двух его заместителей, отмечает «Интерфакс».

Ранее Sobesednik.ru писал, что из-за рассмотрения этого и других законопроектов избранный президент Майа Санду вывела на митинг своих соратников. Она уверена, что таким образом поддерживающие уходящего президента партии пытаются захватить власть в стране. Это также связывают с ожидаемыми предстоящими расследованиями коррупции пророссийского лидера Игоря Додона и его окружения.