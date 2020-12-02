Кремль не видит проблемы в двукратном расхождении данных о смертности от ковида

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на различия в показателях по коронавирусу, Владимиру Путину предоставляют полную информацию о распространении болезни и смертности. Его слова передает «Медуза» в своем Telegram-канале.

Ранее «Медиазона» опубликовала исследование, из которого следовало, что Минздрав отчитывается о 75 тысячах умерших от COVID-19 с апреля по ноябрь 2020 года, в то время как Роспотребнадзор сообщает лишь о 36 тысячах летальных исходов. Оперативный штаб публикует данные Роспотребнадзора, таким образом в публичном поле фигурирует цифра в два раза меньше, чем во внутренней статистике.

Песков это расхождение объяснил разницей в методиках, которые применяют ведомства: «Это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает всю полную информацию о показателях и заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности. По смертности мы неоднократно объясняли, что существуют разные методологии подсчета и определения причины смертности. Поэтому могут быть разные цифры», — объяснил представитель Кремля.

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков воспринимает такое высказывание официального представителя президента саркастически и трактует его расширительно: