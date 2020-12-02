Фото в статье: кадры из трейлера сериала "Перевал Дятлова" / скриншоты с YouTube

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[08:49]Обход санкций, допрос ветеранов, уход Мадуро и приход Трампа. Главное к 2 декабря

01 декабря, вторник

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[08:06]Пациентов отправляют домой, а для врачей ищут водителей. Новости к утру 1 декабря

30 ноября, понедельник

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[18:07]В Таиланде разыскивают 200 человек для соблюдения контроля COVID-19
[17:58]Голикова: финансирование нацпроекта "Демография" до 2024 года составит 4,7 трлн
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Обход санкций, допрос ветеранов, уход Мадуро и приход Трампа. Главное к 2 декабря

Политика
08:49, 02 декабря 2020

Обход санкций, допрос ветеранов, уход Мадуро и приход Трампа. Главное к 2 декабря
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Немецкое издание Bild пишет, что власти Германии могут создать фонд защиты климата, который позволит обойти санкции США по «Северному потоку-2». Это может осуществить премьер-министр федеральной земли Мекленбург—Передняя Померания Мануэла Швезиг. Фонд позволит компаниям, участвующим в строительстве газопровода, избежать американских санкций.

Непризнанный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что уйдет в отставку, если на парламентских выборах верх одержит оппозиция: «Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента», — приводит его слова ТАСС.

Уходящий президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборах через четыре года. «Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся получить еще четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года», — приводит его слова Politico.

Официальный представитель СК Светлана Петренко подтвердила, что в рамках расследования геноцида во время оккупированная немецкими войсками части территории ведомство намерено опросить тысячи пожилых людей, которые стали свидетелями этих событий, передает РБК. «Воспоминания очевидцев помогут следователям наиболее точно восстановить детали преступной деятельности нацистов именно с целью документирования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости (...). Поэтому следователи хотели бы побеседовать с каждым, кто пережил те страшные события», — пояснила она.

Общественная палата предлагает запретить в России суррогатное материнство для иностранцев и одиноких граждан, передают «Известия» со ссылкой на резолюцию ведомства. Также предлагается запретить коммерческую рекламу суррогатного материнства. Поддерживают инициативу и некоторые депутаты Госдумы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что необходимо изменить стратегическую программу альянса, это затронет и отношения НАТО с Россией. «Мы адаптируем политику сдерживания, проводимую НАТО в отношении дестабилизирующих действий России», — отметил он, добавив, что намерен продолжать диалог с РФ. Эксперты уже представили 138 новых предложений по стратегии до 2030 года.

«Роснефть» готовится к крупнейшей за последние годы сделке — она планирует приобрести Пайяхское месторождение, принадлежащее «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова, пишет «КоммерсантЪ». Сделка уже одобрена советом директоров «Роснефти».

Теги: #Нефть #Газ #Трамп #"Роснефть" #НАТО

Рубрика: Политика

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