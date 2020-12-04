61% говорят, что чиновники не справляются с работой. Песков обиделся и запустил фейк

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков прокомментировал результаты опроса фонда «Общественное мнение», который показал, что чиновники, по мнению большинства россиян, работают плохо. 61% респондентов заявили, что госслужащие не справляются со своей работой.

Лишь 19% опрошенных оценили их работу в положительном ключе. 74% уверены, что в обществе отношение к ним отрицательное. 67% россиян считают работу чиновников тяжелой, а 69% уверены, что она престижная.

«Мне как чиновнику такое обидно слышать. Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве — это люди, которые работают много, честно, на благо страны достойно выполняют свои функции, — говорит Песков.

— Но есть и плохие чиновники, которые плохо работают, наплевательски относятся к своей работе. От этого и создается неверное ощущение» (цитата по Telegram-каналу радио «Маяк»).

Песков обращает внимание на то, что «там [в опросе ФОМ] был задан вопрос "Хотели бы вы, чтобы вы или ваши дети работали чиновниками", и 65% ответили "да"». На этом основании он заключил, что данные можно интерпретировать по-разному: «Поэтому не бьется! Но это лишний раз говорит, что необходима открытость и разъяснения того, чем занимаются чиновники».

В действительности Песков ошибся: в исследовании есть такой вопрос, однако 55% отвечают на него отрицательно. Чтобы их дети стали госслужащими хотят лишь 32% опрошенных.