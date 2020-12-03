Обама и Клинтон готовы привиться в прямом эфире, чтобы люди доверились вакцине

Бывшие американские президенты присоединятся к информационной кампании по увеличению доверия граждан к вакцине от коронавируса. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама будут агитировать за прививки по федеральному телевидению, передает CNN.

Как ранее писал Sobesednik.ru, уже до Нового года власти США намерены распространить около 40 миллионов доз вакцины. До конца февраля планируют привить уже 100 миллионов американских граждан. При этом вакцинация будет добровольной, хотя в первую очередь препарат будут давать людям, находящимся в зоне риска.

«В конце концов я могу выступить в эфире или записать на камеру процесс вакцинации, чтобы люди знали, что я доверяю науке», — говорит Обама.

На это согласился и Клинтон. Представители Буша связались с медицинскими чиновниками, чтобы уточнить, чем экс-президент может помочь.