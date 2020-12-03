В США до марта рассчитывают распространить 200 млн доз разных вакцин

Глава американской команды ученых, которые занимаются разработкой и распространением вакцины от коронавируса, Монсеф Слауи рассказал, что к концу февраля в США собираются привить от ковида до 100 миллионов человек. Для этого, предположительно, понадобится около 200 миллионов доз вакцины, которые в первую очередь распространят среди людей в зоне риска.

«В конце февраля мы, возможно, вакцинируем 100 млн человек», — приводит слова Слауи ТАСС. Он объяснил, что пока речь идет об использовании вакцин от компаний Pfizer и Moderna, не исключено, что к ним может добавиться ещё и вакцина Johnson & Johnson. Если первые две вакцины требуют введения двух доз, то для прививки препаратом J&J нужна только одна.

40 миллионов доз власти США намерены распространить до конца 2020 года, ещё 60 миллионов в январе и 100 миллионов в феврале.

Агентство отмечает, что власти США в общей силе вложили в разработку различных вакцин около 12 миллиардов долларов. Их получили различные производители, которые работают над препаратом.

Накануне стало известно, что со следующей недели массовую вакцинацию американской вакциной от Pfizer начинает Великобритания, которая уже закупила 40 миллионов доз. Вскоре после этой новости Владимир Путин заявил о параллельном начале массовой вакцинации в России.