Британия одобрила вакцину Pfizer. 40 млн доз начнут распространять через неделю

Власти Великобритании одобрили применение американской-немецкой вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Она стала первой страной, которая сделала это. Вакцина признана безопасной, уже оформлен заказ на 40 миллионов доз.

«Самая крупномасштабная вакцинация в истории страны», как её называет в комментарии «Би-би-си» генеральный директор британского регулятора NHS сэр Саймон Стивенс, начнется уже на следующей неделе. Уже запланирована вакцинация 20 миллионов человек, на каждого потребуется две прививки. Перпарат завезут в почти 50 больниц.

Как утверждают производители вакцины, её предварительная эффективность составляет 95%. «Благодаря сегодняшним новостям я уверен, что с весны, начиная с Пасхи, все будет лучше, и в следующем году у нас будет лето, которым все смогут насладиться», — пояснил Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Pfizer намерена зарегистрировать свою вакцину и в России.