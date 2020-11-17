Pfizer все-таки будет пытаться зарегистрировать вакцину от COVID-19 в России

В Pfizer все-таки намерены рассмотреть перспективу для регистрации своей вакцины от коронавируса в России. Об этом «Интерфаксу» сообщили в российской пресс-службе фарм-компании.

Но уже сейчас предполагается, что иммунологический препарат будет стоить довольно дорого по причине сложности своего изготовления и условий для хранения. Напомним, что цену российской вакцины установят на пределе не более тысячи рублей.

Заявка на регистрацию со стороны Pfizer будет подана, как только будут получены необходимые данные клинических исследований.

Сейчас эффективность вакцин в процентах оценили три производителя: у Pfizer она составила 90%, российский «Вектор» говорит о 92% эффективности своей вакцины, а в американской Moderna говорят о 94% эффективности своего материала.