Еще одна компания заявила об эффективности своей вакцины от ковида выше 90%

Очередной производитель вакцины от коронавируса сообщил о результатах третьей фазы исследования разработки. Так, американская компания Moderna заявила, что их препарат гарантирует эффективность 94,5%, пишет «Настоящее время» со ссылкой на сайт фармы.

Напомним, ранее компания Pfizer оценила эффективность своей вакцины в 90%, а следом за ней российские производители заверили, что «Спутник V» гарантирует 92% защиты от ковида.

Moderna отмечает, что в исследованиях участвовали 30 тысяч добровольцев. Спустя две недели после введения второй дозы вакцины было выявлено 95 положительных тестов среди добровольцев. Выяснилось, что 90 из них получали плацебо. Из заболевших 11 человек переносили ковид в тяжелой форме. Все они до этого получили плацебо вместо препарата.

В ВОЗ уже предупредили общественность, что вакцинация лишь позволит взять под контроль распространение коронавируса, но не победить заболевание, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что из местного бюджета в Москве на 2021 годы будет выделено 10 миллиардов на закупку вакцины от ковида.