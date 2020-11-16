Наибольшая часть из выделенных 11 млрд на борьбу с COVID в Москве пойдет на вакцины

Глава столичного депздрава Алексей Хрипун на встрече Мосгордумы по вопросам столичного здравоохранения сообщил, что всего на 2021 год в Москве заложено 12,7 миллиарда рублей на вакцинацию. При этом 10 миллиардов из этой суммы будут потрачены на ковидные вакцины, пишет ТАСС.

На борьбу с ковидом в столице предусмотрели из бюджета столицы 11 миллиардов рублей, куда входит и сумма закупки вакцин. В текущем же году потрачено более 50 миллиардов рублей в связи с пандемийными обстоятельствами. Отмечается, что суммы различаются потому, что с 1 января следующего года коронавирус будет включен в структуру финансирования лечения по ОМС.

Алексей Хрипун отметил, что тариф ОМС будет рассчитываться в отношении 250 тысяч на одного больного. Это позволит «достойно встретить последующие периоды, если они будут», говорит он.

В следующем году здравоохранение Москвы с учетом всех бюджетов, включая московский фонд ОМС, составит 741,9 миллиарда рублей.