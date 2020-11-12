В регионах появятся амбулаторные и телемедицинские центры для лечения коронавируса

Новый приказ Минздрава предлагает региональному здравоохранению организовать амбулаторные пункты для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. А также предлагается обеспечить телемедицинские центры для оказания помощи ковидным пациентам, пишет «Росбалт».

Кроме того, в обновленной версии приказа о временном порядке оказания медпомощи на фоне коронавирусной пандемии вносится пункт о трудоустройстве студентов третьих и более старших курсов. Они смогут делать забор анализов у пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому. Перед этим студенты пройдут не менее 36 часов обучения по профильной дисциплине.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что в 17 регионах очень остро стоит вопрос с количеством свободных коек в стационарах. В некоторых субъектах начинают предлагать «сидячую» госпитализацию.