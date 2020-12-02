Врачей и педагогов начнут прививать вакциной "Спутник V" на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин дал указание вице-премьеру Татьяне Голиковой начать со следующей недели вакцинацию от коронавируса, передает «РИА Новости».

Отмечается, что вакцинация будет проводится с помощью перпарата «Спутник V», который ранее показал 95% эффективность в клинических исследованиях.

Первыми группами, которые пройдут вакцинацию, станут врачи и учителя. Прививка будет бесплатной и добровольной. Предполагается, что в декабре может начаться массовая вакцинация населения.

В ближайшие дни в России будет произведено порядка двух миллионов доз вакцин «Спутник V».