Тех, кто не готов прививаться "Спутиником V", становится всё больше – их уже 70%

Опрос портала Superjob, который там проводят с января, демонстрирует, что доверие россиян к вакцине продолжает падать, несмотря на кратный рост числа зараженных и погибших от коронавируса. При этом большинство россиян все же предпочитает российскую вакцину иностранной.

«Однозначно» не готовы прививаться российской вакциной «Спутник V» уже 42% — в конце сентября так отвечали лишь 33% респондентов. Ещё 28% говорят, что они «скорее не» станут делать прививку в ближайшее время. Таким образом 70% населения России не готовы делать её.

А вот число тех, кто отвечает положительно и готов при возможности принять вакцину, уменьшилось за два месяца с 36% до 30%. «Однозначно да» отвечают 9% опрошенных, а «скорее да» — 21%.

При этом большинство россиян тем не менее предпочитают именно российскую вакцину. Между «отечественной» и «импортной» вакцинами 55% респондентов выбирают российскую и только 24% больше доверяют абстрактной «импортной». 21% говорят, что для них нет никакой разницы, кто сделал препарат.