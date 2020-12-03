Прокуратура месяц будет проверять "Мемориал" на соблюдение закона об НКО

Сегодня прокуратура пришла с проверкой в московский офис международного правозащитного центра «Мемориал». Надзорное ведомство занималось поиском нарушения организацией законодательства об НКО.

Прокурорская проверка «Мемориала» будет продолжаться почти месяц, со 2 до 29 декабря, сообщают правозащитники в Twitter. Они также отмечают, что правоохранители пришли в офис за пару часов до того, как там должна была начаться большая пресс-конференция сразу 10 некоммерческих организаций. Она носит название «Новые законодательные инициативы: угроза гражданским организациям, свободе собраний, образованию и не только». Её проведению они не помешали.

Ранее более 20 НКО направили правозащитным чиновникам России и Совета Европы письмо, в котором пожаловались на новые законодательные инициативы в сфере регулирования деятельности НКО, признанных так называемыми иностранными агентами. Деятельность НКО и так в значительной мере осложнена, а новая серия законопроектов, по их мнению, дает фундамент для законного противодействия любым инициативам, не совпадающим с государственной линией.