Главные новости дня: "русофобы" на Олимпиаде, иракцев спасают от Лукашенко, дурной пример Apple

К концу дня Олимпийский комитет России сумел догнать и обогнать Великобританию в командном зачете на Олимпиаде в Токио, выйдя на четвертое место. У обеих стран по 20 золотых медалей, но по количеству серебра британцы немного отстают (21 против 25).

Шансов выйти на третье место уже почти нет, 8 августа Игры заканчиваются, а у Японии аж 27 золотых наград, но закрепиться в четверке уже удалось бы, если бы Дина Аверина получила, как считают наши представители, заслуженное золото по художественной гимнастике. Скандал с победой израильтянки уже перешел в пропагандистскую плоскость, на него даже отреагировала Мария Захарова, назвавшая судей «русофобами».

А вот идея Лукашенко наводнить Европу мигрантами, судя по всему, не удалась. После того как Литва усилила пограничный контроль, пытающихся пересечь границу выходцев из третьих стран начали регулярно ловить, и теперь, когда мигранты часами вынуждены сидеть меж двух стран, кризис перерос в гуманитарный. Ирак запретил вывозить своих граждан в Беларусь. Теперь иракцев только вывозят из Республики, а власти Литвы даже доплачивают выезжающим нелегалам.

Депутат Госдумы поддержал идею Apple по слежке за пользователями, предложив распространить её на всех россиян. Корпорацию сразу начали критиковать за столь необычный способ борьбы с детской порнографией, предсказывая примерно такую реакцию авторитарных государств. Кстати, глава WhatsApp тоже не остался в стороне и разнес новую «систему слежки» Apple, пообещав, что его приложение таким заниматься не станет.

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