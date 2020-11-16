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Инвестиции привлекли условно. Майклу Калви запретили 5,5 лет покидать Россию

Майклу Калви дали 5,5 лет условно, хотя стороны давно пошли на мировую. Приговор грозит повлиять на инвестклимат в России

Фото: АГН "Москва"

Майкл Калви

Американский инвестор, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви проговорен к 5,5 годам условного срока по делу о растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Его коллеги также получили различные условные сроки: партнер фонда Филипп Дельпаль — 4,5 года, топ-менеджеры фонда Ваган Абгарян и Иван Зюзин — 4,5 года и 5 лет, бывший генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров — 4 года, бывший директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов — 4 года и бывший глава «Восточного» Алексей Кордичев — 4 года.

Все они не смогут в течение этого срока покидать Россию без разрешения властей, так как обязаны регулярно отмечаться у Федеральной службы исполнения наказаний.

Сам Калви после вынесения приговора заявил журналистам, что, по его мнению, «суд не стал или не смог разбираться в сути дела, в котором нет ни потерпевшего, ни ущерба, ни каких-либо выгодоприобретателей, помимо самого банка "Восточный"». Он заявил, что судья в своем приговоре «слово в слово» повторил позицию следствия, хотя в этом деле (и он считает это доказанным фактом) «отсутствовал состав преступления», а сам Калви и его партнеры «действовали в интересах банка» и в «правовой плоскости».

«Условный срок — это уже почти победа, — говорит Калви. — Но, с другой стороны, быть осужденным за преступление, которого не было, — это просто возмутительно». Само обвинение в растрате для него «оскорбительно», потому что за долгие годы работы инвестор заработал «репутацию честного человека».

Решение суда раскритиковали также представители международного инвестсообщества, пишет «КоммерсантЪ»: «Подобную меру наказания для фигурантов дела едва ли можно считать справедливым решением, ибо она принята в рамках Уголовного кодекса, тогда как…

данное дело является коммерческим спором, разрешение которого должно было бы осуществляться посредством гражданского судопроизводства»,

— говорится в совместном заявлении Ассоциации европейского бизнеса, Франко-российской торгово-промышленной палаты и советника по внешней торговле Франции. 

Они также отмечают, что столь резонансное дело имеет все шансы негативно отразиться на инвестиционном климате в России, где таким образом было нарушено главное условие для ведения бизнеса - безопасность.

Напомним, что отпустить Майкла Калви в ходе Женевского российско-американского саммита Владимира Путина просил лично президент США Джо Байден.

Майкла Калви сначала обвиняли в мошенничестве из-за того, что он убедил акционеров банка «Восточный» обменяться кредитом в 2,5 миллиарда рублей на акции инвестиционного фонда IFTG с «Первым коллекторским бюро», что якобы нанесло ущерб компании, однако позднее дело переквалифицировали в растрату тех же 2,5 миллиарда рублей. Ещё в декабре 2020 года «Восточный», который за время ареста вышел из-под контроля фонда Калви в пользу «Совкомбанка», и Baring Vostok пошли на мировое соглашение и уладили все имеющиеся между ними конфликты, однако на уголовное судопроизводство это повлиять не могло.

Рубрика: Политика

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