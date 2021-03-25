А был ли Гордон?

Посмотрев интервью известного тележурналиста Александра Гордона у Юрия Дудя, хочется сказать: «Серуха». Это словечко некогда употребил отец Александра, критикуя один из фильмов на уже почти легендарном гордоновском «Закрытом показе». Мол, краски кончились, даже «чернухи» нет, а только «серуха», которой автор фильма замазывает его недостатки.

Замазывает ли «серым» какие-то чёрные грехи Александр Гордон на «исповеди» у Дудя – вопрос открытый. Думать так – не очень хочется. В комментах к выпуску Дудя на «ютубе» много сочувственных по отношению к Гордону комментариев – в духе «спасибо Александру за честность разочарованного в жизни человека». Есть, правда, и другие комментарии. «Страшный человек Гордон. Этот циник продаст, предаст легко. Но сделает он это с претензией на интеллигентность. Это самые опасные люди» – пишет пользователь интернета. А кто-то написал, собрав под своим комментарием всего один «лайк»: «Цинизм в его случае маска, под которой он прячет свой страх».

Что мы видим? Действительно уставшего, разочаровавшегося, творчески невостребованного, пьющего даже на работе человека, пережившего четвёртый развод («Слава Богу, что есть дети» – проговаривает Гордон с таким чувством, будто в его судьбе это действительно какое-то серьёзное и утешительное везение). В прошлом – талантливый тележурналист, автор «Хмурого утра», «Закрытого показа», «Гордонкихота»( с пришедшим, правда, на телевидение именно через Александра Гарриевича Соловьёвым) – и того самого «Гордона», где в ночном эфире «НТВ» сидели на стульях посреди студии какие-нибудь учёные, а Гордон вёл с ними диалоги о квантовом мире, в котором трудно разобраться и физику, не то что телегуманитарию. Виртуозный и бескорыстный разговор, находящий свою содержательность на самой грани полного «ни о чём» – глубокой ночью или хмурым невыспавшимся утром, в самое «немэйнтстримовое» время, – симпатичный жанр, который в начале 2000-ых ещё принимало наше телевидение. Такое телевидение ещё можно было смотреть по ночам или ранним утром. Но авторские проекты оказались невостребованными аудиторией, сетует Гордон.

Что ж, теперь той частью российского общества, которая чурается интернета и смотрит «ящик», востребовано, видимо, «Мужское/женское», где Гордон – как и во всех его нынешних программах – просто «актёр», отыгрывающий очередной праведный скандал и не несущий никакой ответственности за то, что говорит и делает. Стандартный сюжет: мать привязывала ребёнка детскими колготками к кровати, а муж этому не мешал – и этого мужа Александр Гарриевич, для нужного накала страстей, от души душит этими самыми детскими колготками на съёмках программы. Всё понятно, всё близко, всё насущно. Зритель, наверноt, верит Гордону, человеку с умным, небритым и усталым лицом, периодически озвучивающему вполне себе «скрепоносные» истины вроде той, что нельзя жениться на разведёнке с детьми и инвестировать тем самым в «чужое семя». Это тебе не разговоры о квантовой запутанности по ночам (развели болтологию, бездельники, даром зарплату получают). Реально, жизненно, конкретно. Кто-нибудь вообще помнит, как по «Первому каналу» показывали российский «арт-хаус»? (слово-то какое выдумали, кому этот ваш хаус нужен).

Так вот пусть Александр Гарриевич скажет «спасибо» сросшемуся с государством «Первому каналу» за то, что его авторские программы оказались «не востребованы зрителем». Пусть скажет спасибо «Первому каналу» и самому себе за то, что обесточенного жизнью российского телезрителя крепко привязали детскими колготками к дивану. За то, что из «аморфности» и хаоса 90-ых, о которых Александр Гарриевич с негодованием рассказывал Дудю, «Первый канал» не без помощи Гордона вывел телезрителя к нешуточному самоопределению. Не к самопознанию, а к самоопределению. И не к восприятию сложного мира, в котором надо разбираться всю жизнь – а к мировоззрению, за которое можно «ухватиться». Теперь у нас снова есть враги на Западе и национально-культурная идентичность на одной восьмой суши – плохо и неравномерно заселённой и обустроенной (да уже грех лукавить – всё шире и интенсивнее разваливающейся по швам). Мы русские люди. А что такое русские люди? Раньше об этом можно было часами говорить по ночам. А теперь русские люди – это те, кто не женится на разведёнке «с прицепом». Те, кто твёрдо знает, что Навальный – вор, дурак и агент американского Госдепа (знает не понаслышке, а из состряпанных на откровенном вранье телепередач, в которых неоднократно и убедительно «отыгрывает», что полагается, не только коллективный Соловьёв-Киселёв-Скабеев, а и потёртый жизнью интеллектуал и интеллигент Александр Гарриевич Гордон). Русские люди знают, что Путин – великий государственный лидер, сравнимый с русскими царями, при том очень скромный человек, и безумного дворца в Геленджике у него просто не может быть (впрочем, что ещё можно сказать, если тебя когда-то угораздило просто постоять рядом с Владимиром Владимировичем на крыльце его резиденции, где ты обсуждал телевизионный проект с его бывшей супругой). А в провинции всё плохо, потому что там «народа нет» и некому что-то мочь и уметь, вот и лезут отовсюду «плохие бояре». Что все злодейства в этой стране делают не важные чиновники, а их «шестёрки», на которых почему-то ни у кого не находится управы. Что оппозицию в стране поддерживают 2% людей, да и чем там эти оппозиционеры вообще занимаются – говорите, с обысками к ним приходят, не знал, не знал, надо бы им в российский суд обратиться.

Печально слышать такие вещи от кого бы то ни было, а от человека, претендующего на ум и порядочность – совсем уныло. «Серуха». Уныло, когда сын писателя и талантливый телевизионщик с показным негодованием рекламирует детские колготки, которыми, говоря по-пелевински, привязан к домашней кровати ум россиянина. Такая вот «духовная скрепа». Поскольку дети – это, без сомнения, святое (даже когда их привязывают к кровати).

А самое святое – это дети, голосующие за «Единую Россию». Дети своего времени. Дети, которые хлебнули «аморфных» 90-ых и пришли к почти тоталитарной «кормушке» 2000-ых. Дети, которые усвоили, что на вопрос «деньги или честь» лучше честно отвечать «деньги». Дети, которые будут врать во всём остальном, как взрослые – потому что за пределами этой лжи их никто «финансировать» не будет, и даже 50 000 рублей заработать не факт, что удастся. Дети, у которых, на самом деле, нет ничего, кроме своего «места под солнцем» – ни страны, ни ценностей, ни совести, ни будущего. Есть только миг. В течение которого измученному враньём, алкоголем, разводами, усталостью и творческой деградацией интеллигенту надо успеть сняться во «ВДудь», чтобы обратить на себя внимание Эрнста и найти на беспощадном российском телевидении работку полегче, чем еженедельное шоу о половых различиях.